У Кремлі запевняють, що Росія добудує "Північний потік-2" попри санкції США

Попри наміри Сполучених Штатів застосувати нові санкції проти проєкту "Північний потік-2" у Кремлі переконані, що на плани добудови газопроводу це не вплине. Таку заяву зробив у четвер, 28 травня, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Щодо "Північного потоку-2" плани не мінялися", - повідомив речник Кремля, цитує інформагенція "Інтерфакс". За словами Пєскова, в Кремлі "вкрай негативно" сприйняли повідомлення про наміри США запровадити нові санкції проти газогону.

За словами Пєскова, такі кроки Вашингтона стануть черговим проявом недобросовісної конкуренції з боку США і діями, що "суперечать міжнародному праву".

Компанія Nord Stream 2 теж негативно відреагувала на такі заяви з боку США, назвавши застосування санкцій "протизаконною дискримінацією європейських підприємств", цитує інформагенція dpa.

Заява посла США

Посол США у ФРН Річард Гренелл, який йде з посади, заявив у опублікованому 26 травня інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, що Сполучені Штати готові вдатися до нових санкцій стосовно газопроводу "Північний потік-2". Такі плани "знаходять схвалення серед усіх партій", і відповідний законопроєкт "можуть ухвалити швидко, попри виборчу кампанію" в США, наголосив дипломат.

Посол не уточнив, в чому саме полягатимуть можливі санкції. За версією видання, може йтися про обмежувальні заходи щодо фірм, які обслуговують газопровід, або компаній, що отримуватимуть російський газ.

Крім того, Гренелл закликав федеральний уряд ФРН переосмислити свою політику щодо Росії. Німеччині слід "припинити годувати звіра", в той час як НАТО не отримує достатньої фінансової підтримки від німецької сторони, зазначив посол. Такі твердження американського дипломата викликали обурення у Берліні.

Газопровід має пролягти дном Балтійського моря паралельно з наявним "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить "Північний потік-2" (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладання труб. Натомість США, низка європейських держав, а також Україна виступають проти будівництва газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу.

Будівництво трубопроводу призупинене

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" на сьогодні призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності в грудні 2019 року і передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни.

Після цього глава міненерго Росії Олександр Новак запевнив, що будівництво газопроводу буде завершено до кінця 2020 року і вказав, що для закінчення будівництва можна задіяти судно "Академік Черський". На початку травня судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.