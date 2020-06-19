У Кремлі вважають "небезпечними" спроби зміни мінських домовленостей

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков занепокоєний заявами українських посадовців про необхідність коригування мінських домовленостей та вважає "потенційно небезпечною" ситуацію з урегулюваннм конфлікту на Донбасі. "Якщо говорити про мінський комплекс заходів, то ситуація потенційно дуже небезпечна", - сказав Пєсков у суботу, 20 червня, в ефірі російського Першого каналу.

За словами речника Володимира Путіна, "не можуть не викликати занепокоєння (...) слова про необов'язковість або неможливість виконання мінських домовленостей". "Якщо це звучатиме частіше, і якщо це набиратиме форму абсолюнто офіційних заяв, то, звісно, це буде заводити ситуацію в глухий кут. Бо іншого фундаменту для роботи на українському напрямку просто немає", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявляв, що факт отримання Києвом статусу партнера НАТО з розширеними можливостями не сприяє зміцненню безпеки та стабільності в Європі.

Раніше про можливість зміни мінських угод неодноразово заявляли в Києві. Зокрема, восени 2019 року про таку ймовірність заявляв тодішній глава МЗС України Вадим Пристайко. У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський заявив, що має лише рік для того, щоб домовитися з Росією щодо миру на Донбасі. Якщо цього не відбудеться, то, за його словами, Київ вийде з переговорів і перейде до інших сценаріїв дій.