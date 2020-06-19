У Кремлі вважають "небезпечними" спроби зміни мінських домовленостей

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про небезпечну ситуацію, що склалася навколо мінських домовленостей після заяв українських посадовців про необхідність їх зміни.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков занепокоєний заявами українських посадовців про необхідність коригування мінських домовленостей та вважає "потенційно небезпечною" ситуацію з урегулюваннм конфлікту на Донбасі. "Якщо говорити про мінський комплекс заходів, то ситуація потенційно дуже небезпечна", - сказав Пєсков у суботу, 20 червня, в ефірі російського Першого каналу.
За словами речника Володимира Путіна, "не можуть не викликати занепокоєння (...) слова про необов'язковість або неможливість виконання мінських домовленостей". "Якщо це звучатиме частіше, і якщо це набиратиме форму абсолюнто офіційних заяв, то, звісно, це буде заводити ситуацію в глухий кут. Бо іншого фундаменту для роботи на українському напрямку просто немає", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, раніше Пєсков заявляв, що факт отримання Києвом статусу партнера НАТО з розширеними можливостями не сприяє зміцненню безпеки та стабільності в Європі.
Раніше про можливість зміни мінських угод неодноразово заявляли в Києві. Зокрема, восени 2019 року про таку ймовірність заявляв тодішній глава МЗС України Вадим Пристайко. У березні 2020 року президент України Володимир Зеленський заявив, що має лише рік для того, щоб домовитися з Росією щодо миру на Донбасі. Якщо цього не відбудеться, то, за його словами, Київ вийде з переговорів і перейде до інших сценаріїв дій.