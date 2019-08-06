 У Красноярському краї Росії через прорив греблі загинули щонайменше 13 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2019

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Новини

У Красноярському краї Росії через прорив греблі загинули щонайменше 13 людей

В результаті прориву дамби в селі Щетинкіно в Росії затоплено два тимчасових робочих блоки, в яких перебували 76 людей. Працівники жили не в гуртожитках, а в будівельних вагончиках.

Внаслідок трагедії загинули щонайменше 13 людей

Внаслідок трагедії загинули щонайменше 13 людей

У Красноярському краї Росії внаслідок прориву греблі загинули щонайменше 13 людей. Ще 19 людей постраждали і 15 вважаються зниклими безвісти, повідомило вранці у суботу, 19 жовтня, міністерство надзвичайних ситуацій Росії.

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Трагедія сталася на копальні з видобутку золота у селі Щетинкіно о 2 годині ночі. За однією з версій, дощова вода підмила одну з трьох дамб на руднику, після чого селеві потоки прорвали й інші дамби. За даними Слідчого комітету Росії, затопило два тимчасових робочих блоки, в яких перебували 76 осіб.

Місцева влада повідомила, що робітники жили не в гуртожитках, а в будівельних вагончиках, яких було від 15 до 20. Кілька вагончиків було змито потоками після прориву дамби.

На місце катастрофи були спрямовані аварійно-рятувальні служби та п'ять вертольотів. Порушено кримінальну справу щодо порушення правил безпеки під час проведення робіт, що призвело до смерті людей.

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