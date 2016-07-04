У Косові обирають новий парламент

Громадяни Косова обирають у неділю, 14 лютого, новий парламент. У голосуванні можуть взяти участь 1,8 мільйона осіб, передає агенція новин dpa. Нинішні дострокові парламентські вибори проводяться після рішення Конституційного суду країни, котрий визнав останнє призначення уряду нелегітимним.

Згідно з даними опитувань, однозначним фаворитом на цих виборах є лівий рух Vetevendosje ("Самовизначення"). Утім, центрвиборчком країни виключив зі списку кандидатів лідера цього руху Альбіна Курті через умовну судимість у 2018 році за застосування ним сльозогінного газу в парламенті.

Курті вже був прем'єр-міністром з лютого по червень 2020 року. Однак потім він мав поступитися посадою Авдуллі Хоті, який представляє партію "Демократична ліга Косова", після невдалої спроби політсили Курті сформувати стійку урядову коаліцію.

У разі перемоги на виборах руху "Самовизначення" зі здобуттям більшості в парламенті, ця політична сила може висунути кандидатуру Курті в прем'єри. За даними інформагенції AFP, Курті націлений на проведення реформ і позиціонує себе як політик нового покоління, котрий протистоїть "старій гвардії". Особливо значною популярністю 45-річний Курті користується серед молоді та тих вихідців з Косова, котрі проживають за кордоном.

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Зі 120 місць у парламенті 20 зарезервовано для представників етнічних менших, з яких 10 мають перейти представникам сербської меншини.

Виборчі дільниці закриваються о 19:00 за місцевим часом. Попередні результати підрахунку голосів очікуються пізно ввечері. З часу проголошення незалежності від Сербії в 2008 році у Косові ще ніколи не було уряду, який залишався б при владі до кінця визначеної законодавством каденції.