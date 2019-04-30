У Копенгагені вдруге за тиждень прогримів вибух

У Копенгагені в ніч на суботу, 10 серпня, вдруге за тиждень прогримів вибух, проте постраждалих немає. Внаслідок вибуху були розбиті вікна та пошкоджено вхід до місцевого відділення поліції. "Без сумніву, цей вчинок був скоєний свідомо", - цитує агенція dpa головного інспектора поліції Йоргена Бергена Скова.

За словами Скова, поліції невідомий мотив цього злочину. Водночас правоохоронці заявили, що у них немає причин класифікувати цей вибух як терористичний акт.

Наразі поліція розшукує чоловіка, який тікав з місця події після вибуху. Його зафільмували камери спостереження. Поліцейські вже оприлюднили фото, на якому зображений чоловік у темному одязі з поліетиленовим пакетом у руках.

Це вже другий вибух за останні чотири дні в Копенгагені. Попередній вибух прогримів 7 серпня біля будівлі податкової інспекції, тоді постраждала одна людина. Однак, на думку Йоргена Бергена Скова, ще зарано робити висновки про те, чи пов'язані обидва інциденти.

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