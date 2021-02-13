У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолія

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про створення незалежної комісії з розслідування обставин штурму Капітолія прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа. У зробленій ввечері понеділка, 15 лютого, заяві Пелосі пояснила, що ця комісія має розслідувати передісторію і наслідки "внутрішнього теракту" і дії всіх задіяних сил безпеки. Комісію створять за зразком комісії, скликаної Конгресом після терористичних атак 11 вересня 2001 року.

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У своєму письмовому зверненні до конгресменів Пелосі пояснила, що попереднє ознайомлення зі станом заходів безпеки, чітко засвідчило, що необхідно провести перегляд бюджету з метою збільшення коштів на ефективніший захист Конгресу і його членів в майбутньому. Оскільки об'єктом нападу став Конгрес загалом, а сам спалах насильства однаково стосувався як демократів, так і республіканців, план Пелосі має підтримку обох партій.

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Демократи після невдалої спроби домогтися імпічменту експрезидента, швидше за все, спробують вивести на передній план роль Трампа і його оточення штурмі та заворушеннях, припускають оглядачі. Натомість окремі республіканці вже дали зрозуміти, що вони також хочуть розслідувати питання про те, чи несе демократичне керівництво в Палаті представників, де більшість за Демпартією, відповідальність за нездатність гаратувати безпеку Капітолія, зазначає агентство dpa.

Як повідомлялося, 6 січня прихильники Трампа після його заклику вирушити в бік будівлі Конгресу увірвалися до Капітолія. Тоді внаслідок сутичок з поліцією та безладів загинуло п'ятеро людей. Демократи звинуватили тодішнього президента Трампа, який не хотів визнавати поразки на президентських виборах, в "підбурюванні до заколоту" й розпочали процедуру імпічменту президента. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу.

Після спроби штурму Капітолія поблизу будівлі Конгресу США й досі діють посиленні заходи безпеки.

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