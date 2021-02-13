 У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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У Конгресі США створять незалежну комісію для розслідування штурму Капітолія

Незалежна комісія розслідуватиме передісторію й наслідки "внутрішнього теракту" і дії всіх залучених сил безпеки, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Штурм Капітолія

Прихильники Трампа під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про створення незалежної комісії з розслідування обставин штурму Капітолія прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа. У зробленій ввечері понеділка, 15 лютого, заяві Пелосі пояснила, що ця комісія має розслідувати передісторію і наслідки "внутрішнього теракту" і дії всіх задіяних сил безпеки. Комісію створять за зразком комісії, скликаної Конгресом після терористичних атак 11 вересня 2001 року.

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У своєму письмовому зверненні до конгресменів Пелосі пояснила, що попереднє ознайомлення зі станом заходів безпеки, чітко засвідчило, що необхідно провести перегляд бюджету з метою збільшення коштів на ефективніший захист Конгресу і його членів в майбутньому. Оскільки об'єктом нападу став Конгрес загалом, а сам спалах насильства однаково стосувався як демократів, так і республіканців, план Пелосі має підтримку обох партій. 

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Демократи після невдалої спроби домогтися імпічменту експрезидента, швидше за все, спробують вивести на передній план роль Трампа і його оточення штурмі та заворушеннях, припускають оглядачі. Натомість окремі республіканці вже дали зрозуміти, що вони також хочуть розслідувати питання про те, чи несе демократичне керівництво в Палаті представників, де більшість за Демпартією, відповідальність за нездатність гаратувати безпеку Капітолія, зазначає агентство dpa.

Як повідомлялося, 6 січня прихильники Трампа після його заклику вирушити в бік будівлі Конгресу увірвалися до Капітолія. Тоді внаслідок сутичок з поліцією та безладів загинуло п'ятеро людей. Демократи звинуватили тодішнього президента Трампа, який не хотів визнавати поразки на президентських виборах, в "підбурюванні до заколоту" й розпочали процедуру імпічменту президента. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу.

Після спроби штурму Капітолія поблизу будівлі Конгресу США й досі діють посиленні заходи безпеки.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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