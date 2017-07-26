У Конгресі США пропонують ввести нові санкції проти РФ через українських моряків

Члени палати представників Конгресу США у четвер, 18 липня, внесли законопроект щодо введення санкцій проти 24 співробітників ФСБ та їхнього близького оточення, щоб сприяти звільненню захоплених та арештованих Росією українських моряків.

Проект закону має назву "Акт про припинення агресивного втручання у свободу шляхом введення санкцій" (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act (SAILORS Act). Його суть полягає у накладенні санкцій на 24 співробітників ФСБ та їхнього близького оточення до тих пір, поки не будуть звільнені українські моряки.

Як повідомляється у заяві на сайті авторки законопроекту і конгресменки від Демократичної партії Марсі Каптур, "Сполучені Штати і вільний світ повинні підвищити ціну російських вторгнень до того часу, поки кожен з 24 українських моряків не повернеться додому і не будуть звільнені судна".

Співавторами законопроекту виступили однопартієць Каптур Майк Куіглі та два конгресмени від Республіканської партії - Енді Гарріс та Браян Фіцпатрік."Конгрес Сполучених Штатів продовжує рішуче засуджувати небезпечний напад Росії на український флот і незаконне затримання 24 українських моряків", - йдеться у спільній заяві конгресменів. Вони додали, що міжнародне співтовариство не повинно стояти осторонь, бо Москва посилює свою агресію в Європі та в усьому світі.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники з застосуванням зброї захопили в районі Керченської протоки український рейдовий буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси до Маріуполя. Були затримані та заарештовані 24 українських моряки. Їх перевезли з Криму до московського слідчого ізолятора "Лефортово", крім того, трьох поранених під час обстрілу росіянами українських моряків було переведено до лікарні СІЗО "Матроська тиша". ФСБ Росії порушила кримінальну справу та пред'явила усім українським морякам обвинувачення в "незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи із погрозою його застосування".

Усі моряки заявили слідству, що є військовополоненими. ЄС та США запровадили санкції щодо РФ за напад у Керченській протоці.