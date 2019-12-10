У Конгресі США погодили оборонний бюджет на 2020 рік

Комітети Сенату та Палати представників США погодили проєкт оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік. Домовленостей щодо цього досягнуто ввечері понеділка, 9 грудня, повідомляє агенція новин Reuters.

Згідно з компромісним проєктом, на військові потреби та реалізацію програм з нацбезпеки передбачається виділити 738 мільярдів доларів США.

Допомога для України та санкції проти РФ

Узгоджена американськими законодавцями версія бюджету передбачає військову допомогу Сполучених Штатів для України в розмірі 300 мільйонів доларів США. У рамках програми допомоги прописано зокрема й передачу українській стороні летальних видів оборонних озброєнь. Ідеться зокрема про поставки крилатих ракет для систем берегових ракетних комплексів і протикорабельних ракет.

Крім того, компромісна версія оборонного бюджету США передбачає серед іншого санкції проти газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", заборону військової співпраці з Росією та санкції щодо Туреччини через придбання у Москви ракетного комплексу С-400.

Очікується, що цей проєкт оборонного бюджету ухвалять до початку різдвяних канікул.