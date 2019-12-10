 У Конгресі США погодили оборонний бюджет на 2020 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

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Новини

У Конгресі США погодили оборонний бюджет на 2020 рік

Після тривалих дебатів демократи і республіканці погодили в Конгресі США оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік. Документ передбачає також виділення військової допомоги Україні та санкції проти "Північного потоку-2".

Конгрес США

Комітети Сенату та Палати представників США погодили проєкт оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік. Домовленостей щодо цього досягнуто ввечері понеділка, 9 грудня, повідомляє агенція новин Reuters.

Згідно з компромісним проєктом, на військові потреби та реалізацію програм з нацбезпеки передбачається виділити 738 мільярдів доларів США.

Допомога для України та санкції проти РФ

Узгоджена американськими законодавцями версія бюджету передбачає військову допомогу Сполучених Штатів для України в розмірі 300 мільйонів доларів США. У рамках програми допомоги прописано зокрема й передачу українській стороні летальних видів оборонних озброєнь. Ідеться зокрема про поставки крилатих ракет для систем берегових ракетних комплексів і протикорабельних ракет.

Крім того, компромісна версія оборонного бюджету США передбачає серед іншого санкції проти газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", заборону військової співпраці з Росією та санкції щодо Туреччини через придбання у Москви ракетного  комплексу С-400.

Очікується, що цей проєкт оборонного бюджету ухвалять до початку різдвяних канікул.

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