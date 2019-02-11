 У Конгресі США оголосили про досягнення угоди щодо бюджету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

У Конгресі США оголосили про досягнення угоди щодо бюджету

Демократи і республіканці в Конгресі США досягли угоди, необхідної для уникнення нового "шатдауну". Трамп і надалі вимагає будівництва "стіни".

Конгрес США

Конгрес США

Демократи і республіканці в Конгресі США досягли принципової угоди, що має дозволити уникнути нового "шатдауну" - часткового блокування державних установ. Про це ввечері в понеділок, 11 лютого, заявив сенатор-республіканець від штату Алабама, голова комітету Сенату з асигнувань Річард Шелбі. "Ми досягли угоди з усіх питань", - цитує агенція dpa американського сенатора. Наразі сторони працюють над деталями домовленості.

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У своєму щорічному посланні Конгресу президент США Дональд Трамп закликав до єдності та компромісів задля подолання розколу в країні. Це треба сприймати скептично, вважає Міхаель Кніґґе. (06.02.2019)

"Шатдаун" у США буде тимчасово припинено до 15 лютого. За цей час депутати від обох партій мають домовитися щодо потреб охорони кордонів країни, заявив Дональд Трамп. В іншому разі, пригрозив він, "шатдаун" відновиться. (25.01.2019)

Попередні домовленості передбачають виділення на будівництво загороджувальних споруд на кордоні з Мексикою 1,4 мільярда доларів. Це значно менше суми, на якій наполягає адміністрація президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому раніше говорив про необхідність закласти на спорудження стіни 5,7 мільярди доларів, без яких він не готовий схвалити проект бюджету на поточний фіскальний рік.

"Безпека - це право кожного американця, саме тому ми мусимо закінчити спорудження "стіни", - заявив Трамп, виступаючи перед натовпом прихильників у Ель-Пасо на заході штату Техас.

Нагадаємо, перехідне фінансування частини федеральних органів, домовленості про яке було досягнуто минулого тижня, завершується 15 лютого. Для того, щоб уникнути ще одного "шатдауну", яким пригрозив Трамп у разі, якщо бюджет не задовольнить його, конгресмени мають домовитися до 10 лютого, аби встигнути ще ухвалити новий бюджет. Демократи й надалі категорично виступають проти "середньовічної стіни", як її собі уявляє Трамп, хоча погоджуються на фінансування загорожі на певних ділянках кордону.

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Дональд Трамп у щорічному посланні Конгресу повідомив про другий саміт з лідером КНДР, підтвердив наміри вивести війська США з зон конфліктів та знову вимагав зведення "стіни" на кордоні з Мексикою.

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В обмін на збереження програми захисту від видворення нелегальих мігрантів, які ще дітьми в'їхали до США, президент Дональд Трамп вимагає 5,7 мільярда доларів на стіну на кордоні з Мексикою. Демократи це відхиляють.

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