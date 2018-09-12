У Конгресі США вимагають жорсткішого тиску на Росію через "агресивні дії"

Голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Ед Ройс заявив, що його країна повинна робити більше для того, щоб притягнути до відповідальності Росії за вчинені нею "агресивні дії".

"Нам не варто очікувати, що Володимир Путін та його корумповані соратники змінять свою поведінку в Сирії, в Україні чи будь-де інде, допоки ми не доведемо, що притягнемо їх до відповідальності", - заявив Ройс у четвер, 13 вересня, під час слухань у комітеті з питань санкційної політики США.

Крім того, він висловив занепокоєння, що політика "максимального тиску" щодо Північної Кореї та її ядерної програми не дає результату. Ройс, який є представником Республіканської партії США, припустив, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин лише використовує переговори з Вашингтоном для того, щоб "визначити слабкі місця та виграти час". "Коли наші сигнали є плутаними або суперечливими, то ми не повинні дивуватися, коли інші, наприклад Китай, згідно з наявними даними, відновлює імпорт вугілля з Північної Кореї", - зауважив Ед Рой, слова якого наводить агенція Reuters.

10 вересня у Білому домі повідомили, що Кім Чен Ин надіслав листа на адресу президента США Дональда Трампа, у якому запропонував йому провести ще одну зустріч. Перша зустріч Трампа і Кіма відбулася в Сінгапурі 12 червня.