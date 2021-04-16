У командуванні США оцінили ризик російського вторгнення до України

Генерал військово-повітряних сил США, командувач Європейського командування США Тод Д. Волтерс оцінив імовірність вторгнення військ РФ в Україну найближчими тижнями "від низької до середньої". "Від низької до середньої", - сказав Волтерс, виступаючи перед комітетом у справах збройних сил Палати представників Конгресу США у четвер, 15 квітня.

Утім, командувач зазначив, що ця оцінка залежить від обставин. "Я знаю, що це не те, що ви хочете почути. Але ми продовжуємо вивчати кожен елемент обстановки в усіх сферах", - додав Волтерс.

На запитання конгресмена про те, чи зростатиме ця загроза в наступні два тижні, генерал зазначив, що, на його думку, вона почне знижуватися. "Це залежить від розташування військ. За моїми відчуттями, з тенденцією, яку я бачу просто зараз, імовірність того, що це станеться, почне спадати", - наголосив Волтерс.

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Також командувач поінформував, що дуже великі сухопутні війська переміщаються із західного військового округу та південного військового округу РФ у напрямку Криму і Донбасу. "Також переміщаються значні військово-повітряні сили та значні військово-морські сили. Це викликає велике занепокоєння, і наша пильність є високою", - зазначив генерал.

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Нагадаємо, що повідомлення про стягування військ РФ почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України.

У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.