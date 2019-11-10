У Колумбії тривають антиурядові виступи та безлади

У столиці Колумбії, Боготі, поновилися сутички між демонстрантами та правоохоронцями. У п'ятницю, 22 листопада, правоохоронці застосували задля розгону натовпу демонстрантів сльозогінний газ та шумові гранати, передає агенція новин dpa з посиланням на місцеві ЗМІ. А мітингарі жбурляли в правоохоронців каміння.

Сутички сталися в тому числі й поблизу одного з міських автобусних вокзалів. Під час акцій у п'ятницю мітингарі перекривали вулиці, влаштовували пікети та палили автомобільні шини. Через неспокійну ситуацію в столиці мерія міста заборонила продаж алкогольних напоїв протягом доби.

Влада повідомила про жертви

Тим часом проведені напередодні в Колумбії масові антиурядові акції протесту, що згодом місцями переросли в заворушення та сутички між мітингарями й поліцією, не обійшлися без жертв. Згідно з оприлюдненими 22 листопада даними міністерства оборони країни, під час безладів у четвер загинуло троє осіб.

Ще понад 270 людей отримали різноманітні поранення: 122 цивільних та 151 співробітник силових структур, йдеться в повідомленні оборонного відомства країни. Під час заворушень було затримано 98 осіб, передає агенція новин AFP.

21 листопада сотні тисяч колумбійців вишли на вулиці столиці країни та низки інших міст на антиурядові акції протесту. Мітингарі виступали проти запланованої урядом Івана Дуке пенсійної реформи та змін трудового законодавства, а також вимагали збільшення фінансування сфери освіти й посилення боротьби з корупцією та рішучіших заходів проти вбивств регіональних керівників, які скоюють озброєні угруповання.