У Колумбії провалився антикорупційний референдум

У Колумбії 26 серпня пройшов референдум, на якому громадяни голосували щодо семи антикорупційних заходів. Він провалився через відсутність кворуму, оскільки на дільниці для голосування прийшли менше третини виборців - 11,6 мільйона людей, передає агенція Reuters у понеділок, 27 серпня.

Громадяни визначалися стосовно семи антикорупційних заходів. Серед них: зменшення заробітної плати депутатів і обмеження для законодавців на перебування в парламенті трьома строками, заборона на домашній арешт за вироки щодо корупції, обов'язок для посадовців публікувати податкові декларації. Кожен з цих заходів отримав підтримку не менше 99 відсотків голосів, але для узгодження щодо кожного з них мали проголосувати 12,1 мільйона людей.

Корупція стає все більш актуальною темою у країні за останні роки. Бюджет Колумбії втрачає від корупції 17 мільярдів доларів на рік, що дорівнює 5,3 відсотка ВВП. Нинішня зарплата члена Конгресу Колумбії становить понад 10500 доларів у місяць, тоді як мінімальна зарплата в країні - приблизно 260 доларів. На референдумі пропонувалося зменшити зарплати законодавців на 40 відсотків.

Попри підтримку серед населення боротьби з корупцією, далеко не всі погоджувалися, що запропоновані заходи є найкращим шляхом. Зокрема судді бойкотували референдум через побоювання, що він призведе до скорочення зарплат. Адже закон передбачає, що праця провідних суддів оплачується на рівні з депутатами. Обраний нещодавно президент Колумбії Іван Дуке підтримував пропоновані заходи. Утім, він мало зробив для просування референдуму та агітації виборців, передає агенція AP.