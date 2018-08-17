 У Колумбії провалився антикорупційний референдум | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Колумбії провалився антикорупційний референдум

На дільниці для голосування у Колумбії прийшли менше третини громадян. Їхніх голосів не вистачило для запровадження нових антикорупційних заходів, попри підтримку на рівні 99 відсотків.

Антикорупційний протест в Боготі

Антикорупційний протест в Боготі

У Колумбії 26 серпня пройшов референдум, на якому громадяни голосували щодо семи антикорупційних заходів. Він провалився через відсутність кворуму, оскільки на дільниці для голосування прийшли менше третини виборців - 11,6 мільйона людей, передає агенція Reuters у понеділок, 27 серпня.

Громадяни визначалися стосовно семи антикорупційних заходів. Серед них: зменшення заробітної плати депутатів і обмеження для законодавців на перебування в парламенті трьома строками, заборона на домашній арешт за вироки щодо корупції, обов'язок для посадовців публікувати податкові декларації. Кожен з цих заходів отримав підтримку не менше 99 відсотків голосів, але для узгодження щодо кожного з них мали проголосувати 12,1 мільйона людей.

DW.COM

На парламентських виборах у Колумбії перемагає партія "Демократичний центр", яка виступає проти мирної угоди з угрупуванням FARC. Але більшість все одно отримають три партії у складі коаліції президента Сантоса. (12.03.2018)

Представник правої партії "Демократичний центр" Іван Дуке отримав підтримку 54 відсотків виборців на президентських виборах у Колумбії. Він планує суттєво змінити мирний договір між урядом країни та повстанцями з FARC. (18.06.2018)

Корупція стає все більш актуальною темою у країні за останні роки. Бюджет Колумбії втрачає від корупції 17 мільярдів доларів на рік, що дорівнює 5,3 відсотка ВВП. Нинішня зарплата члена Конгресу Колумбії становить понад 10500 доларів у місяць, тоді як мінімальна зарплата в країні - приблизно 260 доларів. На референдумі пропонувалося зменшити зарплати законодавців на 40 відсотків.

Попри підтримку серед населення боротьби з корупцією, далеко не всі погоджувалися, що запропоновані заходи є найкращим шляхом. Зокрема судді бойкотували референдум через побоювання, що він призведе до скорочення зарплат. Адже закон передбачає, що праця провідних суддів оплачується на рівні з депутатами. Обраний нещодавно президент Колумбії Іван Дуке підтримував пропоновані заходи. Утім, він мало зробив для просування референдуму та агітації виборців, передає агенція AP.

Дивитись відео 01:15
Now live
01:15 хв

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди (01.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди (01.06.2018)  

Також за темою

Bukarest Protest gegen Justizreform in Rumänien

Коментар: Неспокій перед бурею у Румунії? 27.11.2017

Близько 50 тисяч румунів по всій країні у неділю вийшли на акцію протесту проти ініційованої урядом судової реформи. Лише сильне громадянське суспільство може врятувати незалежність юстиції, вважає Роберт Шварц.

Rumänien Proteste gegen Korruption in Bukarest

У Румунії проведуть референдум щодо боротьби з корупцією 13.02.2017

Відповідне рішення одноголосно ухвалив парламент країни. Дата проведення плебісциту ще невідома.

У Румунії буде референдум щодо корупційних злочинів. Але звідки взялася корупція у країні ЄС із десятирічним стажем?

"Злодії! Ви завжди були злодіями!" - корупційні метастази в європейській Румунії (відео) 15.02.2017

Після двох тижнів масових вуличних протестів у Бухаресті та по всій Румунії влада погодилась провести референдум щодо корупційних злочинів. Але звідки взялася корупція у країні ЄС із десятирічним стажем?

Докладно

Бойові роботи можуть без втручання людини вирішувати про атаку

Бойові роботи та контроль над ними: основні факти

У майбутньому автономна зброя може вирішувати про життя та смерть. Які ризики це несе і чи потрібна її заборона? 

Анґела Меркель та Ільхам Алієв

Меркель і Алієв хочуть більше газу для ЄС з Азербайджану

Газ з Азербайджану зменшить залежність ЄС від російського газу, вважає Анґела Меркель. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  