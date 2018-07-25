У колишній німецькій колонії проводять референдум про незалежність

Мешканці острова Бугенвіль у суботу, 23 листопада, почали голосувати на референдумі, який має вирішити їхню подальшу долю. Жителі голосуватимуть за те, чи ставати Бугенвілю незалежною країною, чи отримати більшу самостійність в рамках Папуа-Нової Гвінеї, частиною якої є острів, повідомляє агенція dpa.

Більшість експертів очікують, що жителі Бугенвілю проголосують за незалежність. Острів, де проживає понад 200 тисяч жителів, наразі є частиною Папуа-Нової Гвінеї. Він має статус автономного регіону. Остаточне рішення щодо його статусу повинен ухвалити парламент Папуа-Нової Гвінеї. В ООН зазначали, що за проведенням референдуму стежитимуть близько сотні міжнародних спостерігачів.

Результати референдуму очікують в середині грудня. Через географічні особливості острова референдум може тривати понад два тижні. Площа острова складає майже 9000 квадратних кілометрів, до автономного регіону Бугенвіль також належать численні менші острови. Через це до багатьох громад складно дістатися.

Свою назву острів отримав на честь французького дослідника Океанії Луї Антуана де Бугенвіля. З 1880-х років і до Першої світової війни цей острів був частиною Німецької Нової Гвінеї. Потім Австралія окупувала цю територію. У 1975 році вона стала частиною Папуа-Нової Гвінеї.

Референдум про незалежність острова домовилися провести після десятирічної громадянської війни, яка закінчилась у 1998 році. У ній загинули понад 15 тисяч людей. На Бугенвілі є родовища міді та золота, але населення регіону дуже бідне.