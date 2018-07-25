 У колишній німецькій колонії проводять референдум про незалежність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У колишній німецькій колонії проводять референдум про незалежність

Жителі тихоокеанського острова Бугенвіль, який колись був німецькою колонією, а зараз є частиною Папуа-Нової Гвінеї, голосують на референдумі про його незалежність. Голосування триватиме два тижні.

Жителі острова Бугенвіль напередодні референдуму

Жителі столиці острова Бугенвіль - Буки - напередодні референдуму

Мешканці острова Бугенвіль у суботу, 23 листопада, почали голосувати на референдумі, який має вирішити їхню подальшу долю. Жителі голосуватимуть за те, чи ставати Бугенвілю незалежною країною, чи отримати більшу самостійність в рамках Папуа-Нової Гвінеї, частиною якої є острів, повідомляє агенція dpa.

Більшість експертів очікують, що жителі Бугенвілю проголосують за незалежність. Острів, де проживає понад 200 тисяч жителів, наразі є частиною Папуа-Нової Гвінеї. Він має статус автономного регіону. Остаточне рішення щодо його статусу повинен ухвалити парламент Папуа-Нової Гвінеї. В ООН зазначали, що за проведенням референдуму стежитимуть близько сотні міжнародних спостерігачів.

DW.COM

Риторика у торговельній війні США та Китаю набирає обертів. Пенс і Сі виступили із критичними один до одного промовами перед самітом АТЕС у Папуа-Новій Гвінеї. (17.11.2018)

Президент і колишній віце-президент Південного Судану підписали мирний договір. Громадянська війна в країні тривала п'ять років і забрала десятки тисяч життів. (06.08.2018)

Результати референдуму очікують в середині грудня. Через географічні особливості острова референдум може тривати понад два тижні. Площа острова складає майже 9000 квадратних кілометрів, до автономного регіону Бугенвіль також належать численні менші острови. Через це до багатьох громад складно дістатися.

Свою назву острів отримав на честь французького дослідника Океанії Луї Антуана де Бугенвіля. З 1880-х років і до Першої світової війни цей острів був частиною Німецької Нової Гвінеї. Потім Австралія окупувала цю територію. У 1975 році вона стала частиною Папуа-Нової Гвінеї.

Референдум про незалежність острова домовилися провести після десятирічної громадянської війни, яка закінчилась у 1998 році. У ній загинули понад 15 тисяч людей. На Бугенвілі є родовища міді та золота, але населення регіону дуже бідне.

Також за темою

Generalstaatsanwaltschaft will Auslieferung von Puigdemont

Екс-лідер Каталонії Пучдемон повертається з Німеччини до Бельгії 25.07.2018

Після того, як німецький суд скасував постанову про екстрадицію до Іспанії колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона, він вирішив повернутися до Бельгії.

Carles Puigdemont Katalonien

Пучдемон повернувся з Німеччини до Бельгії 28.07.2018

Колишній лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон повернувся з Німеччини до Бельгії, де планує надалі займатися політикою.

Portrait Carles Puigdemont

Карлес Пучдемон: боягуз і зрадник або мученик незалежності? 26.03.2018

"Він був би готовим заради незалежності опинитися за ґратами", - сказав друг колишнього регіонального лідера Каталонії. Після затримання Карлеса Пучдемона в Німеччині до цього й справді може дійти.

Реклама

Докладно

Тамара Бедренко пережила голод у селі Кожанка на Київщині

Спогади про Голодомор: "Ми пішли з братиком по колосочки"

Тамара Бедренко дитиною пережила Голодомор на Київщині. В інтерв'ю DW вона розповіла про те, що бачила на власні очі.  

ГТС України

НКРЕКП попередньо сертифікувала оператора ГТС України

Остаточна сертифікація очікується в другій половині грудня.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  