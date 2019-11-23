 У колишній німецькій колонії Бугенвіль проголосували за незалежність від Папуа-Нової Гвінеї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2019

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Новини

У колишній німецькій колонії Бугенвіль проголосували за незалежність від Папуа-Нової Гвінеї

Переважна більшість жителів тихоокеанського острова Бугенвіль проголосувала на референдумі за незалежність. Колись цей острів був німецькою колонією, пізніше став частиною Папуа-Нової Гвінеї.

Більшість жителів Бугенвіля проголосувала на референдумі за незалежність

Більшість жителів Бугенвіля проголосувала на референдумі за незалежність

Понад 98 відсотків жителів тихоокеанського острова Бугенвіль проголосували за незалежність від Папуа-Нової Гвінеї. Такими є результати референдуму, опубліковані у середу, 11 грудня, передає агенція AFP.

За словами голови комісії з питань референдуму в Бугенвілі Берті Ахерна, 176 928 осіб, що складає трохи більше 98 відсотків виборців, підтримали незалежність і лише 3 043 особи хотіли, щоб острів залишився у складі Папуа-Нової Гвінеї.

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Через географічні особливості референдум тривав більше двох тижнів. До автономного регіону Бугенвіль також належать численні менші острови. Через це до багатьох громад було складно дістатися. Площа регіону складає майже 9000 квадратних кілометрів.

Утім, результат цього референдуму ще не є вирішальним для набуття островом незалежності. Остаточне рішення щодо його статусу повинен ухвалити парламент Папуа-Нової Гвінеї. Якщо він таки підтримає незалежність острова, тоді Бугенвіль може стати наймолодшою країною у світі.

Свою назву острів отримав на честь французького дослідника Океанії Луї Антуана де Бугенвіля. З 1880-х років і до Першої світової війни цей острів був частиною Німецької Нової Гвінеї. Потім Австралія окупувала цю територію. У 1975 році вона увійшла до складу Папуа-Нової Гвінеї.

Референдум про незалежність острова домовилися провести після десятирічної громадянської війни, яка закінчилась у 1998 році. У ній загинули понад 15 тисяч людей. На Бугенвілі є родовища міді та золота, але населення регіону дуже бідне.

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Жителі тихоокеанського острова Бугенвіль, який колись був німецькою колонією, а зараз є частиною Папуа-Нової Гвінеї, голосують на референдумі про його незалежність. Голосування триватиме два тижні.

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