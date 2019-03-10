У КНР призупинили експлутацію моделі літака, що розбився в Ефіопії

Управління цивільної авіації КНР в понеділок, 11 березня, призупинило експлутацію місцевими авіакомпаніями літаків Boeing 737 MAX 8, аналогічних лайнеру, що розбився напередодні в Ефіопії. Ще один літак цього типу розбився в жовтні 2018 року в Індонезії. Комерційна експлуатація літаків цієї моделі почалася в травні 2017 року.

Таке ж рішення прийняла й авіакомпанія Ethiopian Airlines, чий літак розбився 10 березня. За словами речника компанії, хоч причини авіакатастрофи ще не відомі, призупинення експлуатації Boeing 737 MAX 8 є "додатковим заходом безпеки". У флоті Ethiopian Airlines налічувалося п'ять Boeing 737 MAX 8, а ще 25 таких літаків було замовлено.

Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

Серед загиблих - чимало співробітників структур, пов'язаних з Організацією Об'єднаних Націй (ООН), повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, не вказавши точну кількість жертв. Згодом в організації повідомили, що в катастрофі могли загинути 19 співробітників структур, пов'язаних з ООН. За даними авіаперевізника, на борту лайнера, що розбився, перебували громадяни 35 країн світу.