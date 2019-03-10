 У КНР призупинили експлутацію моделі літака, що розбився в Ефіопії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

У КНР призупинили експлутацію моделі літака, що розбився в Ефіопії

У Китаї призупинили експлутацію літаків Boeing 737 MAX 8, аналогічних лайнеру, що розбився в Ефіопії. Таке ж рішення прийняла й авіакмопанія Ethiopian Airlines.

Літаки Boeing 737 MAX китайської авіакомпанії Hainan Airlines

Літаки Boeing 737 MAX китайської авіакомпанії Hainan Airlines

Управління цивільної авіації КНР в понеділок, 11 березня, призупинило експлутацію місцевими авіакомпаніями літаків Boeing 737 MAX 8, аналогічних лайнеру, що розбився напередодні в Ефіопії. Ще один літак цього типу розбився в жовтні 2018 року в Індонезії. Комерційна експлуатація літаків цієї моделі почалася в травні 2017 року.

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Пасажирський Boeing 737, на борту якого перебувало 157 людей, зазнав катастрофи через шість хвилин після злету. За даними ЗМІ, ніхто не вижив. (10.03.2019)

На борту вантажного повітряного судна Boeing 707, що виконував рейс з Бішкека в Кередж, перебували щонайменше 16 членів екіпажу. (14.01.2019)

Таке ж рішення прийняла й авіакомпанія Ethiopian Airlines, чий літак розбився 10 березня. За словами речника компанії, хоч причини авіакатастрофи ще не відомі, призупинення експлуатації Boeing 737 MAX 8 є "додатковим заходом безпеки". У флоті Ethiopian Airlines налічувалося п'ять Boeing 737 MAX 8, а ще 25 таких літаків було замовлено.  

Нагадаємо, що 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року.

Серед загиблих - чимало співробітників структур, пов'язаних з Організацією Об'єднаних Націй (ООН), повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, не вказавши точну кількість жертв. Згодом в організації повідомили, що в катастрофі могли загинути 19 співробітників структур, пов'язаних з ООН. За даними авіаперевізника, на борту лайнера, що розбився, перебували громадяни 35 країн світу.

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Серед пасажирів рейсу Аддис-Абеба - Найробі були громадяни Кенії, Канади, Ефіопії, США, Німеччини, Росії та багатьох інших країн. В аварії загинули близько 20 співробітників структур, які пов'язані з ООН.

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