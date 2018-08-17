 У КНДР стартує низка сімейних зустрічей з родичами з Південної Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

У КНДР стартує низка сімейних зустрічей з родичами з Південної Кореї

У регіоні Кимгансан упродовж трьох днів відбуватимуться зустрічі розділених Корейською війною 1950-1953 року сімей.

Житель Південної Кореї в очікуванні зустрічі з родичами з КНДР

Житель Південної Кореї в очікуванні зустрічі з родичами з КНДР

Вперше за три роки десятки громадян Південної Кореї відправилися до КНДР, щоб зустрітися зі своїми родичами. Зустрічі, які розпочинаються у понеділок, 20 серпня, триватимуть три дні в регіоні Кимгансан, що неподалік від кордону між двома Кореями. З південнокорейського боку в зустрічі беруть участь 89 людей. Більшість учасників є старшими за 80 років, найстаршому з них - 101 рік. Святково вбрані, вони вирушили автобусами до демілітаризованої зони на кордоні двох держав, звідки подім потрапили до Північної Кореї. Їх супроводжує поліція та медичний персонал.

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Вперше за 65 років північнокорейський лідер прибув до Південної Кореї. Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися у прикордонному селищі Пханмунджом. (27.04.2018)

Багато корейських сімей були розділені внаслідок війни 1950-1953 року. Час від часу влада двох країн домовляється про зустрічі родичів. З 2000 року було організовано 20 зустрічей розділених сімей Півночі і Півдня. За цей період понад 130 тисяч південних корейців подали заяву про бажання зустрітися зі своїми родичами з КНДР, проте багато з них вже померли, так і не побачивши своїх близьких. Остання така зустріч відбулася у 2015 році.

На початку 2018 року північнокорейський диктатор Кім Чен Ин почав курс на зближення з Південною Кореєю. Одним з головних заходів зближення стала зустріч Кім Чен Ина з південнокорейським президентом Мун Чже Іном. Окрім пошуку рішення у питанні денуклеаризації Корейського півострова, сторони домовилися частіше організовувати зустріч розділених війною сімей.

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