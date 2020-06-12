 У КНДР заявили, що провели ″дуже важливе″ випробування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2019

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Новини

У КНДР заявили, що провели "дуже важливе" випробування

У Північній Кореї заявили, що провели "дуже важливе" випробування на ракетному полігоні Сохе. Водночас не уточнюється, що саме було випробовуване.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

Північна Корея провела "дуже важливе" випробування на ракетному полігоні Сохе. Про це у суботу, 7 грудня, повідомила державна інформагенція країни (KCNA), передає агентство Reuters.

KCNA назвала його "успішним випробуванням великого значення". Утім, агенція не уточнила, що саме було випробувано.

Ця новина про випробування була оприлюднена перед завершенням кінцевого терміну, який встановила КНДР, попереджаючи, що після нього країна може піти "новим шляхом" на тлі призупинених переговорів із США про денуклеаризацію Пхеньяна.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Сеул та Вашингтон тісно співпрацюють у моніторингу основних північнокорейських об'єктів, включно з місцевістю, де розташований ракетний полігон Сохе.

Експерти припускають, що КНДР провела статичне випробування ракетного двигуна, а не запуск ракети, що, зазвичай, швидко виявляють сусідні Південна Корея та Японія.

"Якщо це дійсно статичне випробування двигуна для нової ракети з твердим або рідким паливом, то це важливий сигнал того, що двері для дипломатії швидко зачиняються, якщо вони вже не зачинені", - заявив експерт з Массачусетського технологічного інституту Віпін Наранг. На його думку, "це може бути серйозним сигналом того, що може чекати світ після Нового року".

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Раніше, 28 листопада, КНДР запустила у бік Японського моря два реактивні снаряди. Вони пролетіли 380 кілометрів та досягли висоти в 97 кілометрів.

До цього північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що лідер КНДР Кім Чен Ин наказав провести випробування зброї під час інспекції на острові Чагрін в Жовтому морі.

Як повідомлялося, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети.

На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР.

Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.

У жовтні пройшли чергові переговори між представниками США і КНДР у Швеції. Делегація з КНДР заявила про їхній провал. Утім, у США заявили, що незгодні з такою оцінкою. 

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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