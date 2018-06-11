У КНДР заявили, що випробували "супервелику" зброю

У Північній Кореї випробували нову "супервелику" реактивну систему залпового вогню, повідомляє агенція АР з посиланням на Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KСNА) у неділю, 25 серпня.

Північнокорейська агенція стверджує, що це випробування, проведене напередодні, було успішним. За цими даними, ним керував лідер КНДР Кім Чен Ин, який заявив, що нова система залпового вогню є "справді чудовою зброєю". Інформація про її характеристики не вказується.

Кім Чен Ин наголосив на необхідності "продовжувати активізацію розробки стратегічної та тактичної зброї в корейському стилі для рішучої протидії військовим загрозам, що постійно зростають, та наступу ворожих сил".

Нагадаємо, напередодні у Південній Кореї повідомили, що КНДР провела два пуски "неідентифікованих снарядів". Військові Південної Кореї припускають, що це могли бути балістичні ракети малої дальності.

КНДР здійснила ці пуски незабаром після того, як США і Південна Корея завершили свої регулярні спільні військові навчання. У Пхеньяні назвали їх "репетицією вторгнення" і анонсували серію випробувань ракет та іншої зброї.

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