У КНДР відбуваються вибори до парламенту

Громадяни Північної Кореї у неділю, 10 березня, обирають депутатів Верховних народних зборів КНДР, інформує агенція dpa. Це другі подібні вибори з часу приходу до влади в КНДР Кім Чен Ина понад сім років тому. За повідомленням державних ЗМІ, вже у першій половині дня в голосуванні взяли участь 57 відсотків зареєстрованих виборців. "Усі виборці в єдиному пориві беруть участь у виборах на благо соціалістичної держави", - повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибори до Верховних народних зборів у КНДР вважаються формальністю, зазначає агентство dpa. Від кожного виборчого округу зазвичай балотується лише один кандидат, затверджений керівною в країні Трудовою партією Кореї. 687 депутатів попереднього скликання були обрані п'ять років тому.

За оцінками оглядачів, поточні вибори покликані зміцнити згуртованість північнокорейського народу на тлі міжнародних санкцій. Формально Верховні народні збори є вищим органом державної влади в КНДР. Однак депутати збираються на засідання лише два або три рази на рік головним чином для того, щоб ратифікувати рішення, вже ухвалені керівництвом країни.