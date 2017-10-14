 У Києві триває марш проти розведення сил на Донбасі та ″формули Штайнмаєра″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2019

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Новини

У Києві триває марш проти розведення сил на Донбасі та "формули Штайнмаєра"

У центрі Києва відбувається хода, учасники якої вимагають від української влади не погоджуватися на "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі.

Kiew, Nationalistendemo Nein zu Kapitulation (DW/L. Rzheutska)

Хода "Ні капітуляції" на Хрещатику

У Києві у понеділок, 14 жовтня,  проходить марш під гаслом "Ні капітуляції" на честь Дня Покрови та Дня захисника України. Колона з тисяч активістів, переважно представників націоналістичних сил та ветеранів війни на Донбасі, рушила з парку Шевченка о 16:10 за місцевим часом.

Як повідомляє кореспондентка DW з місця подій, коли початок колони вже прибув до Майдану Незалежності, її кінець ще не вийшов від парку Тараса Шевченка. Інформагенція "Інтерфакс-Україна" повідомляє про близько п'яти тисяч учасників. Офіційних даних щодо кількості учасників від поліції поки що немає. Мітингувальники йдуть на Банкову до Офісу президента України.

Деякі учасники демонстрації почали запалювати фаєри

Деякі учасники демонстрації почали запалювати фаєри

Там вони планують провести мітинг і висунути свої вимоги. Зокрема, учасники акції хочуть закликати українську владу відмовитися від розведення сторін на Донбасі і "формули Штайнмаєра", яку узгодили сторони в рамках роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську. Крім того, учасники маршу виступають проти скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Перед цим, о 14:00, близько 12 тисяч активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва, повідомляє агенція "Українські новини".

Нагадаємо, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра". За словами президента України Володимира Зеленського, формула буде імплементована в майбутній закон про особливий статус Донбасу. У Кремлі позитивно оцінили узгодження Києвом формули та назвали це "важливим кроком на шляху реалізації" досягнутих раніше домовленостей. Між тим в України значна кількість населення виступає проти цієї формули.

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"Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)

DW.COM

Штайнмаєр здивований суперечками в Києві щодо запропонованої ним формули

Франк-Вальтер Штайнмаєр відкинув критику запропонованої ним формули та заперечив, що на неї вплинула Росія. Також він висловив здивування, що нині одним з її критиків є тодішній учасник переговорів Петро Порошенко. (07.10.2019)  

"Формула Штайнмаєра": капітуляція Києва чи шанс на завершення війни на Донбасі?

Україна погодила "формулу Штайнмаєра", за якою на Донбасі мають пройти вибори, після чого регіон отримає особливий статус. Зеленський переконує, що формула - "не страшилка". (02.10.2019)  

Кремль назвав передумови для саміту "нормандської четвірки"

Конкретні терміни проведення саміту в "нормандському форматі" можна буде обговорювати після того, як зрушиться процес у розведенні сил в населених пунктах Золоте та Петрівське, наголошують у Кремлі. (10.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

"Формула Штайнмаєра": що саме вона передбачає? (02.10.2019)  

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