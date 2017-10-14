У Києві триває марш проти розведення сил на Донбасі та "формули Штайнмаєра"

У Києві у понеділок, 14 жовтня, проходить марш під гаслом "Ні капітуляції" на честь Дня Покрови та Дня захисника України. Колона з тисяч активістів, переважно представників націоналістичних сил та ветеранів війни на Донбасі, рушила з парку Шевченка о 16:10 за місцевим часом.

Як повідомляє кореспондентка DW з місця подій, коли початок колони вже прибув до Майдану Незалежності, її кінець ще не вийшов від парку Тараса Шевченка. Інформагенція "Інтерфакс-Україна" повідомляє про близько п'яти тисяч учасників. Офіційних даних щодо кількості учасників від поліції поки що немає. Мітингувальники йдуть на Банкову до Офісу президента України.

Деякі учасники демонстрації почали запалювати фаєри

Там вони планують провести мітинг і висунути свої вимоги. Зокрема, учасники акції хочуть закликати українську владу відмовитися від розведення сторін на Донбасі і "формули Штайнмаєра", яку узгодили сторони в рамках роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську. Крім того, учасники маршу виступають проти скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Перед цим, о 14:00, близько 12 тисяч активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва, повідомляє агенція "Українські новини".

Нагадаємо, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра". За словами президента України Володимира Зеленського, формула буде імплементована в майбутній закон про особливий статус Донбасу. У Кремлі позитивно оцінили узгодження Києвом формули та назвали це "важливим кроком на шляху реалізації" досягнутих раніше домовленостей. Між тим в України значна кількість населення виступає проти цієї формули.