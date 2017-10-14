У Києві триває марш проти розведення сил на Донбасі та "формули Штайнмаєра"

У центрі Києва відбувається хода, учасники якої вимагають від української влади не погоджуватися на "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі.
У Києві у понеділок, 14 жовтня, проходить марш під гаслом "Ні капітуляції" на честь Дня Покрови та Дня захисника України. Колона з тисяч активістів, переважно представників націоналістичних сил та ветеранів війни на Донбасі, рушила з парку Шевченка о 16:10 за місцевим часом.
Як повідомляє кореспондентка DW з місця подій, коли початок колони вже прибув до Майдану Незалежності, її кінець ще не вийшов від парку Тараса Шевченка. Інформагенція "Інтерфакс-Україна" повідомляє про близько п'яти тисяч учасників. Офіційних даних щодо кількості учасників від поліції поки що немає. Мітингувальники йдуть на Банкову до Офісу президента України.
Там вони планують провести мітинг і висунути свої вимоги. Зокрема, учасники акції хочуть закликати українську владу відмовитися від розведення сторін на Донбасі і "формули Штайнмаєра", яку узгодили сторони в рамках роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську. Крім того, учасники маршу виступають проти скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель.
Перед цим, о 14:00, близько 12 тисяч активістів провели віче і почали марш УПА в центрі Києва, повідомляє агенція "Українські новини".
Нагадаємо, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі погодили так звану "формулу Штайнмаєра". За словами президента України Володимира Зеленського, формула буде імплементована в майбутній закон про особливий статус Донбасу. У Кремлі позитивно оцінили узгодження Києвом формули та назвали це "важливим кроком на шляху реалізації" досягнутих раніше домовленостей. Між тим в України значна кількість населення виступає проти цієї формули.
Франк-Вальтер Штайнмаєр відкинув критику запропонованої ним формули та заперечив, що на неї вплинула Росія. Також він висловив здивування, що нині одним з її критиків є тодішній учасник переговорів Петро Порошенко. (07.10.2019)
Україна погодила "формулу Штайнмаєра", за якою на Донбасі мають пройти вибори, після чого регіон отримає особливий статус. Зеленський переконує, що формула - "не страшилка". (02.10.2019)