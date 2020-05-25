У Києві та Харкові запрацювало метро

Через понад два місяці вимушеного простою через спалах коронавірусної інфекції в Києві запрацювали станції метро. Про це в понеділок зранку, 25 березня, повідомляють українські ЗМІ.

Станції почали працювати згідно зі звичайним графіком. Людей на платформи впускають масках та просять дотримуватися безпечної дистанції.

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Як повідомлялося, про намір відновити роботу столичного метрополітену у звичайному режимі заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв оголосив на брифінгу 23 травня. Він зауважив, що наявність засобу індивідуального захисту - масок - залишається обов'язковою вимогою перебування в громадських місцях, зокрема, в громадському транспорті.

Метро у Харкові теж запрацювало, а в Дніпрі - ще ні

Харківський метрополітен також відновив роботу в понеділок, 25 травня, вранці, повідомляє "Суспільне Харків". А от у Дніпрі відкритя метрополітену відкладається, оскільки відповідне рішення ще не ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Очікується, що це рішення може бути ухвалене в першій половині дня 25 травня, зазначає УНІАН.

Як працюватиме столична підземка

Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, вагони метрополітену мають дезінфікувати під час заходу поїздів у електродепо та на пункти технічного обслуговування.

Так само дезінфекційні заходи кожні три години повинні здійснюватися на зупинках, у приміщеннях станцій для пасажирів, на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену (обов'язково - перед відкриттям станцій метро).

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У метрополітені мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщень станцій. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання - мають проводити температурний скринінг.

Не повинні допускати в метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2 градуса або з ознаками інфекційного захворювання. У підземці також мають забезпечити санітарні відстані не менше ніж 1,5 метра між пасажирами у чергах до кас та терміналів самообслуговування, на платформах та у вестибюлях станцій. У разі скупчення пасажирів - обмежуватимуть кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід) із метою дотримання санітарних відстаней.

Водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Окрім того, мають контролювати стан їхнього здоров'я. До роботи не повинні допускати осіб із ознаками респіраторного інфекційного захворювання та осіб, які потребують самоізоляції.

Нагадаємо, що київська підземка згідно з карантинними обмеженнями припинила свою роботу з 23-ї години 17 березня 2020 року.