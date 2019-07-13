 У Києві стріляли з гранатомета, поліція говорить про теракт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

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Новини

У Києві стріляли з гранатомета, поліція говорить про теракт

У Києві невідомі вистрілили з гранатомета в будівлю в центрі міста, ніхто не постраждав. Поліція кваліфікує подію як терористичний акт.

У Києві стріляли з гранатомета, поліція кваліфікувала це як теракт

У Києві стріляли з гранатомета, поліція кваліфікувала це як теракт

У центрі Києва у ніч на понеділок, 26 серпня, нападники вистрілили з гранатомета в будинок в центрі Києва, постраждалих немає. Поліція кваліфікує подію як терористичний акт, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"О 1:30 до поліції надійшло повідомлення, що біля будинку на вулиці Паньківській пролунав вибух. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки, кінологи та лікарі", - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці з’ясували, що невідомі вистрілили у будівлю із гранатомета. Правоохоронці виявили відстріляний тубус через дорогу від будівлі. Також вони вилучили рештки боєприпасу для проведення експертизи та встановлення його походження. У Києві введено в дію спеціальний оперативний план, на пошуки зловмисників орієнтовано весь особовий склад поліції Києва.

Слідчі кваліфікують подію як терористичний акт, кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. 

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