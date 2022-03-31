У Києві створили військову комендатуру

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину четверга, 31 березня.

DW стежить за подіями четверга, 31 березня, з 15.00 (час київський) до 00.00

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Президент Росії Владімір Путін в телефонній розмові сказав прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі, що умови для припинення вогню в Україні поки не створені. Про це Драгі повідомив на пресконференції в четвер, передає агенція Reuters.

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У столиці України створили військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Віктор Плахтій. Відповідний наказ опублікувала Київська міська військова адміністрація. В завдання комендатури входить організація та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування, а також координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.