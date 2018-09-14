 У Києві спустили на воду перший десантно-штурмовий катер ″Кентавр″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

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Новини

У Києві спустили на воду перший десантно-штурмовий катер "Кентавр"

Катер, який має реактивну систему залпового вогню і два бойові модулі, призначений для доставки десанту на зайняте противником узбережжя та проведення штурмових дій.

Олександр Турчинов (архівне фото)

Олександр Турчинов заявив, що "Кентавр" не поступається за своїми характеристиками закордонним аналогам (архівне фото)

У Києві на заводі "Кузня на Рибальському" у п'ятницю, 14 вересня, спустили на воду перший броньований десантно-штурмовий катер "Кентавр" для Військово-Морських сил Збройних сил України. Такі катери призначені для доставки десанту на зайняте противником узбережжя, проведення штурмових дій і виконання інших завдань.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що "Кентавр" не поступається за своїми характеристиками закордонним аналогам у своєму класі, зокрема військово-морській техніці противника і партнерів із країн-членів НАТО, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Катер має потужне озброєння: реактивну систему залпового вогню і два бойові модулі з великокаліберними кулеметами і гранатометами, які завдяки системі стабілізації можуть вести прицільний вогонь, не зменшуючи швидкості руху катера, що значно підвищує його бойовий потенціал, безпеку та мобільність десантного підрозділу", - зазначив секретар РНБО. Він додав, що військова техніка, яка надходить до ВМС, дає змогу збільшити військову присутність України в Чорному та Азовському морях.

Своєю чергою міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що протягом останніх двох років на "Кузні на Рибальському" було збудовано шість броньованих артилерійських катерів. "Вони вже виконують бойові завдання за призначенням. Ми наполегливо нарощуємо сили - планово та системно", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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Він додав, що найближчим часом українське оборонне відомство очікує від національної промисловості сучасних ракетних катерів. "Пріоритетним залишається створення всього спектру сучасних кораблів і катерів, кораблів спеціального призначення і суден забезпечення", - зазначив міністр.

Катер "Кентавр", розроблений миколаївським підприємством "Дослідницько-проектний центр кораблебудування", є подальшим розвитком лінійки броньованих катерів "Гюрза" і "Гюрза-М". Його водотоннажність становить 47 тонн, довжина - 24,3 метра, максимальна швидкість - до 50 вузлів,  дальність плавання - не менше ніж 500 миль, а десантомісткість - до 32 людей. "Кентавр" обладнаний двома бойовими модулями з великокаліберними кулеметами 12,7 міліметри, а також двома РСЗВ калібром 80 міліметрів.

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