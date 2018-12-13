У Києві розпочався об'єднавчий собор православних церков

У Соборі Святої Софії в Києві у суботу, 15 грудня, почався об'єднавчий собор православних церков України. На ньому мають обрати предстоятеля Української православної церкви та затвердити її статут.

Про початок собору повідомив зі сцени, встановленій на площі перед собором, міністр культури України Євген Ніщук. Незадовго до початку собору, майже на дві години пізніше від запланованого часу, на захід прибув президент України Петро Порошенко.

Прохід для громадян на Софійську площу вільний, але через металошукачі і з доглядом особистих речей, повідомляє кореспондент DW. Площа перед собором заповнена людьми, встановлені великий екран та сцена. Люди тримають прапори України. Також на місці чергують правоохоронці. Вхід до собору вільний тільки для учасників собору та почесних гостей.

За попередніми підрахунками, в об'єднавчому соборі візьмуть участь 192 делегата, повідомляє агенція "Інфтерфакс-Україна". Головуватиме на соборі спеціально призначений Константинополем екзарх - митрополит Гальський Емануїл.

Голосування за предстоятеля відбудеться таємно. У першому турі буде рейтингове голосування, а в другий тур вийдуть троє кандидатів, що набрали найбільше голосів учасників собору. Серед них буде обрано предстоятеля. Також на соборі мають затвердити статут церкви. У ньому будуть, зокрема, визначені механізми функціонування церкви та повноваження її керівних органів.

Вхід до собору дозволений лише учасникам та почесним гостям

Обраний на соборі предстоятель новоствореної української помісної церкви має отримати 6 січня 2019 року томос про автокефалію Української православної церкви. Планується, що томос передасть у Константинополі Вселенський патріарх Варфоломій І після божественної літургії - спільної служби Вселенського патріарха й предстоятеля української помісної церкви, зазначається в повідомленні УПЦ КП. За томосом до Константинополя планує поїхати і президент України Петро Порошенко.

З 9 по 11 жовтня в Константинополі відбувся синод Вселенського патріархату. На ньому було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію, формально закріплене наприкінці листопада. Також синод скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита.