У Києві ресторани, кіно та театри працюватимуть після 22-ї години

У Києві дозволили ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам та театрам працювати після 22-ї години. Про це в понеділок, 6 липня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Повідомлю, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам працювати після 22-ї години. З дотриманням санітарних норм і регламентів. Робота ж розважальних закладів і проведення культурно-масових заходів обмежені до 22-ї години", - повідомив Кличко на брифінгу в Києві.

Як повідомлялося, за останню добу в Україні виявили 543 випадки зараження коронавірусом. Ці дані свідчать про зменшення кількості виявлених випадків захворювання, адже днем раніше повідомлялося про 823 нових хворих на COVID-19, а 4 липня - про 914. Нагадаємо, добовий антирекорд в Україні щодо кількості виявлених заражень - 1109 випадків - був зафіксований 26 червня.

При цьому кількість активних випадків хвороби перевищила 26 тисяч: наразі в Україні на COVID-19 хворіють 26 078 осіб, що на 203 більше, ніж днем раніше. Кількість інфікованих від початку пандемії становить на ранок понеділка 49 043 людини, одужали 21 703 людини, померли від коронавірусної хвороби від початку пандемії 1 262 людини.

Епідемічна ситуація в Києві покращилася

Про покращення епідемічної ситуаії в Києві, а також Львівській та Одеській області свідчать оприлюднені 6 липня дані на сайті міністерства охорони здоров'я України. Натомість показники в Харківській і Тернопільській області перевищують допустиму норму.

У Києві динаміка захворюваності скоротилася з 14,57 відсотка (станом на 5 липня) до 7,58 відсотка за допустимого показника 10 відсотків. У Львівській області з 11,28 відсотка до 10,92 відсотка скоротився показник виявлення. В Одеській області зросло охоплення тестуванням.

Водночас вісім областей (Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська) не відповідають показникам, необхідним для зняття карантинних обмежень. Зокрема, в Донецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях динаміка поширення захворювання перевищує встановлене значення в 10 відсотків.

Охоплення тестуванням на COVID-19 нижче за встановлене значення в Донецькій і Чернігівській областях. Відсоток виявлення захворювання вищий за встановлене значення в 11 відсотків у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській і Харківській областях.

Нагадаємо, що з 22 червня в Україні регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому є одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50 відсотків; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 відсотків; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 відсотків.