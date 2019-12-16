 У Києві після реконструкції відкрили рух Шулявським мостом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Новини

У Києві після реконструкції відкрили рух Шулявським мостом

Реконструкція Шулявського мосту тривала дев'ять місяців. Відкриття руху шляхопроводом зробить транспортну інфраструктуру Києва комфортнішою, впевнений мер столиці Віталій Кличко.

Шулявський міст реконструювали з березня 2019 року

Шулявський міст реконструювали з березня 2019 року

Мер Києва Віталій Кличко в суботу, 28 грудня, відкрив рух Шулявським шляхопроводом  після його реконструкції. "Ну що, поїхали? Шулявка їде!", - сказав мер, проїхавшись шляхопроводом на квадроциклі у костюмі Діда Мороза.

Кличко висловив переконання, що відкриття оновленого шляхопроводу зробить транспортну інфраструктуру міста комфортнішою і сучаснішою. "Можу стверджувати, що це - сучасний міст, який можна експлуатувати багато років, він зменшить транспортне навантаження в нашому місті", - додав Кличко, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Реконструкцію Шулявського мосту й розв'язки в районі станції метро "Шулявська" проведуть до 2019 року, повідомили в Київській міській державній адміністрації. Напередодні частина мосту завалилась. (28.02.2017)

Обвал мосту в Києві знову демонструє аварійний стан таких споруд. Влада міста ініціює термінові перевірки. (28.02.2017)

Мер також повідомив, що для завершення реконструкції шляхопроводу необхідно демонтувати п'ятий цех АТ "Перший київський машинобудівний завод" (раніше - завод "Більшовик"), побудувати право- і лівоповоротні з'їзди, облаштувати велодоріжку. Роботи планується завершити до літа 2020 року.

Кличко також нагадав, що до кінця 2020 року планується запустити рух Подільсько-Воскресенським мостом. Загальна вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу становила понад 830 мільйонів гривень.

У березні 2019 року Шулявський шляхопровід був закритий на ремонт. У червні будівельники завершили його демонтаж і почали зведення нового мосту.

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