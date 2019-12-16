У Києві після реконструкції відкрили рух Шулявським мостом

Мер Києва Віталій Кличко в суботу, 28 грудня, відкрив рух Шулявським шляхопроводом після його реконструкції. "Ну що, поїхали? Шулявка їде!", - сказав мер, проїхавшись шляхопроводом на квадроциклі у костюмі Діда Мороза.

Кличко висловив переконання, що відкриття оновленого шляхопроводу зробить транспортну інфраструктуру міста комфортнішою і сучаснішою. "Можу стверджувати, що це - сучасний міст, який можна експлуатувати багато років, він зменшить транспортне навантаження в нашому місті", - додав Кличко, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Мер також повідомив, що для завершення реконструкції шляхопроводу необхідно демонтувати п'ятий цех АТ "Перший київський машинобудівний завод" (раніше - завод "Більшовик"), побудувати право- і лівоповоротні з'їзди, облаштувати велодоріжку. Роботи планується завершити до літа 2020 року.

Кличко також нагадав, що до кінця 2020 року планується запустити рух Подільсько-Воскресенським мостом. Загальна вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу становила понад 830 мільйонів гривень.

У березні 2019 року Шулявський шляхопровід був закритий на ремонт. У червні будівельники завершили його демонтаж і почали зведення нового мосту.

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