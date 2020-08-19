 У Києві проходить багатотисячний Марш захисників України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2020

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Новини

У Києві проходить багатотисячний Марш захисників України

Ветерани війни на Донбасі сформували 48 колон, попереду маршу йдуть матері та члени сімей загиблих військовослужбовців.

Учасники Маршу захисників України в центрі Києва

Учасники Маршу захисників України в центрі Києва

У центрі Києва в парку імені Тараса Шевченка у понеділок, 24 серпня, стартував Марш захисників України. В парку і на прилеглих вулицях столиці зібралися десятки тисяч учасників бойових дій, активістів різних політсил і жителів міста.

Ветерани війни на Донбасі сформували 48 колон, попереду маршу йдуть матері та члени сімей загиблих військовослужбовців, родичі вбитих на Майдані під час Революції гідності, українські військові, які отримали поранення у боях на Донбасі.

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Також серед перших активісти рухів FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, які виступають за звільнення обвинувачених у "справі Шеремета", повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". 

Планується, що колона учасників Маршу захисників України пройде вниз бульваром Шевченка, поверне на Хрещатик і пройде до Європейської площі, де відбудеться акція "З незалежністю не жартують". Підтримати ветеранів та взяти участь у марші прийшли тисячі людей.

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Водночас, як повідомляє пресслужба поліції Києва, на заходах із нагоди Дня Незалежності в столиці працюють понад 4000 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України. Також будуть залучені представники Держслужби України з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України.

"Основним завданням правоохоронців, які в посиленому варіанті несуть службу, є запобігання правопорушенням і гарантування безпеки учасників заходів", - наголосив начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко.

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