 У Києві пройшов марш з нагоди річниці створення УПА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

У Києві пройшов марш з нагоди річниці створення УПА

Представники націоналістичних сил пройшли Хрещатиком з нагоди 76-ої річниці заснування Української повстанської армії.

Учасники маршу націоналістів у Києві

Учасники маршу націоналістів у Києві

Тисячі людей вийшли на марш, організований націоналістичними силами у Києві в неділю, 14 жовтня, з нагоди 76-ої річниці заснування Української повстанської армії (УПА). Учасники ходи пройшли від парку імені Тараса Шевченка до Хрещатика і завершили марш на Європейській площі. В акції взяли участь політичні партії "Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус" і організація С14. Захід відбувся без ексцесів, хоча учасники ходи запалювали фаєри і кілька разів кинули петарди та димові шашки, повідомляє агентство "Українські новини". За даними поліції, в марші взяли участь близько 15 тисяч людей.

У ході взяли участь ветерани АТО

У ході взяли участь ветерани АТО

Марш охороняли більше сотні правоохоронців, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна". Загалом цього дня для охорони правопорядку під час заходів з нагоди річниці створення УПА, православного свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України було залучено 6,2 тисячі правоохоронців, в тому числі кінологи із собаками.

Після завершення маршу на Європейській площі почався концерт гурту "Кому вниз". Націоналісти також заявляли про намір встановити рекорд з виконання гімну УПА "Зродились ми великої години".

Як повідомлялося, перед маршем лідер всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що не планує висувати свою кандидатуру на виборах президента України в 2019 році.

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