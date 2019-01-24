У Києві почали зачинувати вирок Януковичу

Оболонський районний суд Києва у четвер, 24 січня, почав оголошувати вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Вирок зачитує голова Оболонського суду Владислав Дев'ятко. На засіданні суду 24 січня присутні адвокати Януковича та сторона обвинувачення, передає видання "Українська правда".

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу України щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Відповідно до заяви прокурорів Головної військової прокуратури України, Янукович звинувачується в тому, що 22-23 лютого 2014 року самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму. Для цього він склав і направив президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням ввести війська в Україну. Прокуратура розцінює цей факт як підготовлене юридичне обґрунтування для анексії півострова. За вчинені злочини прокуратура просить засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Оболонський райсуд Києва почав розглядати справу Януковича в травні 2017 року. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії.