У Києві почався установчий саміт "Кримської платформи"
У Києві почався установчий саміт "Кримської платформи", у якому беруть участь представники багатьох країн і міжнародних організацій. Його мета - об'єднати зусилля з повернення анексованого українського півострова.
Учасники саміту "Кримської платформи" у Києві
У Києві у понеділок, 23 серпня, розпочав роботу установчий саміт "Кримської платформи", участь в якому підтвердили 46 країн і міжнародних організацій. Під час відкриття президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робитиме все можливе, щоб повернути Крим.
"Україна і я особисто робитиму все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи. Для цього ми використовуватимемо всі можливі політичні, юридичні, насамперед дипломатичні засоби", - сказав Зеленський на установчому саміті.
Він також додав, що Україна самостійно не зможе повернути анексований РФ півострів, тому необхідні дієві кроки всіх її партнерів. "Ми усвідомлюємо, що наодинці наша незалежна країна, Україна, ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні й підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова", - цитує слова українського президента агентство "Інтерфакс-Україна".
Разом із Зеленським гостей з інших країн вітали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає агенція "Українські новини".
Перед відкриттям саміту виступила співачка Джамала з піснею 1944, з якою вона перемогла на конкурсі "Євробачення" в 2016 році.
Учасники установчого саміту "Кримська платформа"
Для участі в саміті до Києва прибули 14 глав держав і урядів, а саме - Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови, Грузії, Словенії, Хорватії, Швеції, Фінляндії. Також до Києва прибув президент Європейської Ради Шарль Мішель.
Участь у саміті підтвердили глави парламентів Швейцарії і Чехії, а також 17 міністрів і заступників міністрів (Австрія, Албанія, Болгарія, Великобританія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Португалія, США, Туреччина, Франція, Чорногорія).
Крім того, у саміті беруть участь і представники міжнародних організацій, заявлено участь заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане, генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич та генерального секретаря ГУАМ Алтая Ефендієва. Заявлено участь виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса. На рівні послів на саміті представлені Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада, Бельгія, Греція, Ісландія і Данія.
Як повідомило міністерство закордонних справ України, всі глави делегацій, незалежно від рівня, уповноважені на офіційне приєднання своїх держав до "Кримської платформи" та ухвалення декларації.
"Кримська платформа" має об'єднати всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова. Її пріоритетними напрямами роботи є консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму, ефективність санкцій, їхнє посилення і перекриття шляхів обходу, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права, гарантування безпеки в Азовсько-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації, а також подолання екологічних та економічних наслідків анексії Криму.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Прописка по-кримськи
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Молитва з надією
Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Чай з пелюстками троянди
На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Журналістика під забороною
Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Проблиски надії
Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.