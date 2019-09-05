 У Києві повідомили про загибель на Донбасі військового ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2019

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Новини

У Києві повідомили про загибель на Донбасі військового ЗСУ

Вояк ЗСУ загинув під час виконання бойового завдання в зоні конфлікту на Донбасі, зазначили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

Позиції ЗСУ на Донбасі

На Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ). Це сталося в вівторок, 17 вересня, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"З початку доби при виконанні бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні. Так само з початку поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню, додали в пресцентрі.

Численні порушення режиму тиші

Крім того, у повідомленні пресцентр штабу ООС йдеться про вчинені 16 вересня численні порушення бойовиками збройних формувань проросійських сепаратистів умов режиму припинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі. Загалом протягом минулої доби бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів позицій ЗСУ поранення отримали двоє військових, повідомили в пресцентрі штабу.

Зазначається, що для обстрілів позицій ЗСУ проросійські бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 і 82 міліметрів, а також, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Тим часом представники самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" ще не коментували цю інформацію. Раніше сторони звинувачували одна одну в порушеннях умов припинення вогню та обстрілах. 

Як повідомлялося, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. В ОБСЄ заявляють про позитивні результати перемир'я та відсутність жертв серед цивільних на Донбасі. Водночас минулого тижня у штабі ООС повідомили про понад 400 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків від початку "хлібного перемир'я".

Останнім часом також почастішали повідомлення про випадки загибелі чи поранення військових ЗСУна Донбасі.

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

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