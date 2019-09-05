У Києві повідомили про загибель на Донбасі військового ЗСУ

Вояк ЗСУ загинув під час виконання бойового завдання в зоні конфлікту на Донбасі, зазначили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.
На Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ). Це сталося в вівторок, 17 вересня, повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"З початку доби при виконанні бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні. Так само з початку поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню, додали в пресцентрі.
Численні порушення режиму тиші
Крім того, у повідомленні пресцентр штабу ООС йдеться про вчинені 16 вересня численні порушення бойовиками збройних формувань проросійських сепаратистів умов режиму припинення вогню в зоні конфлікту на Донбасі. Загалом протягом минулої доби бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів позицій ЗСУ поранення отримали двоє військових, повідомили в пресцентрі штабу.
Зазначається, що для обстрілів позицій ЗСУ проросійські бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 і 82 міліметрів, а також, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Тим часом представники самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" ще не коментували цю інформацію. Раніше сторони звинувачували одна одну в порушеннях умов припинення вогню та обстрілах.
Як повідомлялося, учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. В ОБСЄ заявляють про позитивні результати перемир'я та відсутність жертв серед цивільних на Донбасі. Водночас минулого тижня у штабі ООС повідомили про понад 400 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків від початку "хлібного перемир'я".
Останнім часом також почастішали повідомлення про випадки загибелі чи поранення військових ЗСУна Донбасі.
Унаслідок обстрілів загонами бойовиків проросійських сепаратистів позицій Збройних сил України на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил. (02.09.2019)
Під час обстрілів загонами проросійських бойовиків позицій Збройних сил України на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в пресцентрі Операції об'єднаних сил. (05.09.2019)
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