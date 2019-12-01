У Києві побили Володимира Балуха

Звільнений торік російською владою в рамках обміну утримуваними особами між Росією та Україною колишній політичний в'язень Володимир Балух зазнав нападу і побиття в ніч на вівторок, 8 вересня. Першим про напад на Балуха повідомив український режисер Олег Сенцов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За даними Сенцова, у Бахула зламані рука й ключиця, він у важкому стані в лікарні. Загрози життю немає.

Згодом народна депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко теж повідомила про побмиття Володимира Балуха, написавши про це у соцмережі Facebook.

За її словами, "майже непритомного" Балуха виявила жінка, яка допомогла викликати швидку. Політикиня вимагає від правоохоронних негайного розслідування цього злочину. На інцидент також відреагували в Офісі президента України, вимагаючи від поліції швидкого та повного розслідування злочину. "Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична", наголошується у повідомленні на сайті українського президента.

Пресслужба Національної поліції України уточнила, що напад на 49-річного Балуха стався в Києві в парку культури та відпочинку (ПКіВ) "Гідропарк". Повідомлення про це надійшло "близько 12-ї години". Крім того, в потерпілого "виявили відсутність мобільного телефону та банківської картки". Тривають слідчі дії, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2017 року Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні", звинуватили в Криму в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

У липні 2018 року його засудили за сукупністю двох кримінальних справ до п'яти років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). 3 жовтня 2018 року російський суд в анексованому Криму пом'якшив вирок на один місяць, тобто до 4 років і 11 місяців. У березні 2018 року Володимир Балух оголосив голодування на знак протесту, яке тримав 205 днів.

У вересні 2019 року Балуха разом з Сенцовим та іншими українськими в'язнями звільнили в рамках так званого великого обміну утримуваними особами між Росією та Україною.