У Києві організують підвезення на роботу медиків - Кличко

Київська міська державна адміністрація організовує підвезення на роботу медиків, правоохоронців і працівників стратегічних підприємств в період карантину. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на брифінгу в четвер, 19 березня, передає інформагенція "Українські новини".

"У Києві на час обмеження для медиків, правоохоронців та працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність нашого міста, ми організовуємо розвезення на роботу", - сказав він.

У міністерстві охорони здоров'я України також пообіцяли доставляти медиків на роботу. МОЗ разом із підрозділами охорони здоров'я обласних держадміністрацій має забезпечити безперебійний доступ медиків до роботи, а пацієнтів - до медзакладів, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він заявив, що МОЗ почав "інтенсивне спілкування зі структурними підрозділами охорони здоров'я облдержадміністрацій".

Метро не відкриють

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що в період тимчасового закриття метрополітену в Києві створили дублюючі маршрути громадського наземного транспорту. "Уздовж гілок метро ми посилюємо кількість транспорту також у спальні райони", - сказав Кличко.

При цьому мер визнав, що наземний транспорт не може замінити метро. Зокрема, через обмеження на кількість пасажирів у ньому на час карантину. Втім, Кличко наголосив, що роботу київського метро не відновлять до 3 квітня.

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Київ отримав 62 тисячі масок

Мер Києва також сказав, що влада міста вже отримала 62 тисячі масок. "Сьогодні до Києва надійшло 62 тисяч масок. Наступного тижня очікується ще 100 тисяч масок, які ми замовили", - сказав він. За словами Кличка, ці маски роздають медикам, співробітникам поліції, комунальних і стратегічних підприємств. Наразі в частині київських аптек немає медичних масок та антисептиків.

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Київ отримає кілька десятків апаратів ШВЛ наступного тижня

У лікарнях Києва є дві сотні апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), ще декілька десятків привезуть наступного тижня, зазначив Віталій Кличко. "Апаратів штучної вентиляції легенів у Києві 200, із них - 133 в інфекційних відділеннях лікарень", - сказав Кличко. "Ми замовили додатково апарати штучної вентиляції легенів і розраховуємо, що ще декілька десятків апаратів буде отримано вже наступного тижня", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, в Україні офіційно виявили 16 випадків інфікування коронавірусом. Внаслідок нього померли двоє людей.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

