У Києві невідомий погрожує підірвати міст через Дніпро

Невідомий чоловік у Києві погрожує підірвати міст Метро. На місці події працюють правоохоронці. Вони перекрили в'їзд і виїзд на міст. За попередніми даними, чоловік кілька разів вистрелив у повітря. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на речника Національної поліції Ярослава Тракала у другій половині дня в середу, 18 вересня.

Пізніше в поліції Києва повідомили, що біля мосту Метро проводять спеціальну поліцейську операцію. Слідчі кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту, зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. "Наразі на місці події знаходиться керівництво Головного та територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці поліції Києва.

Водночас Святошинсько-Броварська (М1, "червона") лінія Київського метрополітену працює лише від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця" у зв'язку з перевіркою анонімного дзвінка про мінування. "Ділянку від станції "Дарниця" до станції "Хрещатик" перевіряють фахівці", - йдеться в повідомленні на сторінці Київського метро у Facebook.

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