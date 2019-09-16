 У Києві напали на заступника Кличка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Новини

У Києві напали на заступника Кличка

У Києві побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, він у лікарні.

Володимир Слончак

Володимир Слончак

У Києві побили заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимира Слончака, його відвезли до лікарні, повідомляє відділ комунікації поліції Києва у середу, 18 вересня.

"До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Митрополита Липківського невідомий побив заступника голови Київської міської державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Слончака відвезли до лікарні. У коментарі виданню "Українська правда" він розповів, що перебуває у реанімації. "Я в реанімації, вибачте, важко говорити", - сказав Слончак.

Слончак - заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Також він є головою Наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд". 

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