 У Києві люди вийшли на акцію пам′яті Катерини Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2018

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Новини

У Києві люди вийшли на акцію пам'яті Катерини Гандзюк

Біля міністерства внутрішніх справ у Києві пройшла акція пам'яті Катерини Гандзюк. Учасники вимагали покарати винних у смерті активістки. Акції відбуваються і в інших містах.

В Україні відбуваються акції пам'яті Катерини Гандзюк

Увечері в неділю, 4 листопада, в Києві біля міністерства внутрішніх справ відбувається акція з ушанування пам'яті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк, яка померла цього дня. Учасники заходу вимагають знайти і покарати замовників вбивства Гандзюк.

Як інформує агенція "Інтерфакс-Україна", на акцію зібралися близько 400 людей, які принесли під будівлю МВС квіти, лампади і свічки, деякі тримають у руках плакати з текстом "Її вбили" та портрети померлої. Як повідомляє "Громадське", участь у події взяли понад 500 людей. Перед входом до будівлі активісти виклали напис на тротуарі "Її вбили". На акції пам'яті присутні журналісти, громадські активісти та народні депутати. Повідомляється, що подібні акції відбуваються й у інших містах, у Дніпрі, Житомирі, Луцьку, Одесі, Львові, Херсоні та Полтаві.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада

Катерина Гандзюк померла 4 листопада

4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення. В Євросоюзі та Україні закликають притягнути до відповідальності винних у смерті Гандзюк . 

У Генпрокуратурі України повідомили, що на цей час встановлено п'ять осіб, які підозрюються в організації та скоєнні нападу на Гандзюк, і їм було обрано запобіжні заходи. Зараз двоє з них перебувають під вартою, а іншим, у зв'язку зі співробітництвом зі слідством, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган. Вона зазначила, що під час досудового розслідування у цій справі було допитано 367 осіб, проведена 21 експертиза, дев'ять обшуків та 26 оглядів.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві. 31 липня її облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків поверхні тіла. 

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