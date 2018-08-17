 У Києві кажуть про блокування судна ″Механік Погодін″ на три роки, у Москві обіцяють ″відповідь″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Києві кажуть про блокування судна "Механік Погодін" на три роки, у Москві обіцяють "відповідь"

Російське судно "Механік Погодін" заблоковане в порту Херсона на три роки, повідомили в Києві. У Москві погрожують "жорсткою відповіддю", якщо судну не дозволять залишити порт.

РФ та Україна також сперечаються через російське судно Норд

РФ та Україна також сперечаються через російське судно "Норд"

Російське судно "Механік Погодін", що перебуває в порту Херсона, буде заблоковане там на три роки. Про це у суботу, 18 серпня, повідомив у коментарі "Громадському радіо" перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"10 серпня актив цієї компанії ("ВЕБ-Лізинг". - Ред.), а саме судно "Механік Погодін", було заблоковано на три роки в порту міста Херсона", - наводить слова Гданова інформагенція.

DW.COM

Родини затриманих у Криму українських рибалок повідомили, що їх залякує ФСБ РФ. Українська омбудсмен Людмила Денісова пропонує обміняти їх на моряків затриманого в Азовському морі судна "Норд". (16.07.2018)

Затриманий в Азовському морі маленький риболовецький корабель "Норд" під російським прапором здійняв черговий скандал між Україною та Росією. Тим часом російські дипломати вже двічі намагались вивезти екіпаж до Росії. (10.04.2018)

Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що СБУ та прикордонники не мають претензій до моряків російського судна "Механік Погодін", яке затрмали в Херсоні. Водночас сам корабель - під санкціями. (12.08.2018)

Гданов також поінформував, що представники української влади намагалися потрапити на судно з інспекцією. Однак, екіпаж "Механіка Погодіна" не пустив портову інспекцію на борт. Гданов назвав такі дії екіпажу незаконними, додавши, що моряки, "згідно з вимогами чинного законодавства, понесуть відповідальність".

Росія погрожує "жорсткою" відповіддю

Тим часом у Росії обіцяють жорстку відповідь у разі, якщо українська сторона не відпустить судно. Член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич 18 серпня висловив надію, що судно найближчими днями зможе залишити порт Херсона, інакше він пригрозив "гранично жорсткою" відповіддю Росії, передає "Інтерфакс".

Як повідомлялося раніше, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 12 серпня повідомила, що Служба безпеки та Державна прикордонна служба України не мають претензій до моряків затриманого у Херсонському порту російського судна "Механік Погодін". Водночас, судно і майно перебувають під санкціями, оскільки компанія-власниця судна внесена до санкційного списку Радою національної безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що про затримання судна російської підсанкційної компанії в Херсонському морському торговельному порту 10 серпня повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. Він тоді висловив думку, що судно не скоро зможе залишити порт.

Також за темою

Ljudmyla Denissowa Sozialministerin Ukraine 26.03.2014

Денісова: Затримане в Херсоні російське судно "Механік Погодін" - під санкціями 12.08.2018

Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що СБУ та прикордонники не мають претензій до моряків російського судна "Механік Погодін", яке затрмали в Херсоні. Водночас сам корабель - під санкціями.

Ukraine - Asowsches Meer - Krim

Київ переконує Захід у необхідності санкцій проти портів Росії 21.07.2018

Україна веде переговори із Заходом про нові санкції проти Росії. Міністерство транспорту України звинувачує РФ в блокаді Азовського моря.

Ukraine Festgesetztes Schiff Nord

Чому Україна не хоче відпускати "Норд" і екіпаж корабля? 10.04.2018

Затриманий в Азовському морі маленький риболовецький корабель "Норд" під російським прапором здійняв черговий скандал між Україною та Росією. Тим часом російські дипломати вже двічі намагались вивезти екіпаж до Росії.

Докладно

Вивантаження труб для Північного потоку-2

"Північний потік-2" у фокусі великої політики

Окрім Сирії та України Анґела Меркель і Володимир Путін обговорять перешкоди для "Північного потоку-2". 

Електрокар Sion від Sono Motors працює на сонячній енергії

Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео)

Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними батареями на даху та капоті. У них уже замовили 7 тисяч автомобілів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  