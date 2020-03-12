У Києві зірвали презентацію Нацплатформи примирення і єдності

Національна поліція України затримала 15 осіб за підозрою у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності, яку у Києві у четвер, 12 березня, презентував радник секретаря РНБО України Сергій Сівохо. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

Зазначається, що під час презентації нацплатформи у Печерському районі столиці група осіб влаштувала конфлікт, під час якого один із чоловіків штовхнув Сівоха. У поліції запевняють, що після цього учасники конфлікту намагалися втекти, однак 15 з них доставили до Печерсього управління поліції для встановлення особистих даних і надання до пояснень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "хуліганство" та продовжують шукати інших учасників інциденту, повідомили у пресслужбі.

Сівохо за мир на Донбасі

Раніше інформаційне агентство "Українські новини" повідомляло, що під час презентації Національної платформи примирення та єдності Сівоха штовхнули, після чого він впав, але зміг пізніше підвестися на ноги. Учасники конфлікту називали радника секретаря РНБО зрадником та вигукували: "Де ти був у 2014 році?"

На цей інцидент Сівохо пізніше відреагував у Facebook, написавши, що деякі особи хочуть війни, бо це "бізнес і великі гроші". Він також запевнив, що не полишить свою роботу. "Вони зірвали нашу презентацію, але не зупинять наш рух до миру", - заявив Сівохо.

Запуск Національної платформи примирення і єдності радник секретаря РНБО анонсував у лютому цього року. Він заявив, що платформа має "наводити мости", допомагати людям по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі "слухати і чути".

"Нацкорпус" каже, що це "Азов"

На сайті політичної партії "Національний корпус"зазначили, що захід зірвали ветерани спецпідрозділу Національної гвардії України "Азов". У повідомленні на сторінці партії у Facebook Сивоха називають "ватником" та "пристосуванцем".

"Ми ставили питання, чому Сівохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом"? Чому він жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну?" - зазначається на сторінці "Національного корпусу".