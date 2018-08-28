 У Києві заявляють про блокування сепаратистами виїзду з ″ДНР″ в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

У Києві заявляють про блокування сепаратистами виїзду з "ДНР" в Україну

Представниця Києва в ТКГ Ірина Геращенко попросила представників ОБСЄ посприяти розблокуванню роботи КПП у Донецькій області. Повідомляється про затримання людей минулої ночі.

З Донецької області не випускають людей після вбивства Захарченка

З Донецької області не випускають людей після вбивства Захарченка

Перша заступниця голови Верховної Ради України, представниця Києва в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко звернулася до координаторів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з проханням посприяти розблокуванню роботи контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) у Донецькій області.

Як повідомила Геращенко у суботу, 1 вересня, на своїй сторінці у Facebook, вона направила листи представникам ОБСЄ Мартіну Зайдіку (Martin Sajdik) та Тоні Фрішу (Toni Frisch) "з проханням негайно звернутися до представників ОРДО - розблокувати роботу КПВВ". Також вона зазначила, що звернулася до представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні з проханням "негайно вимагати доступу до тюрем в окупованому Донбасі, де зараз масово катують людей".

DW.COM

Маріонетковий правитель неіснуючої країни має цінність лише як свідок скоєних на її території злочинів. Однак Захарченка ми вже в суді не побачимо, констатує Іван Преображенський. (01.09.2018)

Глава самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху в центрі Донецька. Його ім'я поповнило список загиблих та померлих за інших обставин лідерів сепаратистів. (31.08.2018)

Робота КПВВ у Донецькій області була заблокована після вбивства керівника самопроголошеного невизнаного утворення "ДНР" Олександра Захарченка, скоєного в Донецьку напередодні, 31 серпня. Геращенко зазначила, що отримала тривожну інформацію з окупованої частини Донбасу про масові затримання і арешти громадян, а також про те, що бойовики заблокували роботу КПВВ у Донецькій області - "нікого не випускають з території окупації", а Донецьк взято в кільце.

За інформацією представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павла Лисянського, на КПВВ у Донецькій області рух громадян відбувається лише в напрямку тимчасово окупованої території, у зворотному напрямку відзначається відсутність пересування людей і транспортних засобів. "Найближче оточення Захарченка намагається втекти з території "ДНР". Переодягаються в цивільне і намагаються сховатися", – написав Лисянський на своїй сторінці у Facebook. За його даними, вночі було здійснено затримання щонайменше двох людей.

Олександр Захарченко та ще одна людина загинули  ввечері 31 серпня в результаті вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. Під час вибуху поранення отримав глава "мінфіну ДНР" Олександр Тимофєєв.

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