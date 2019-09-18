У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

У Києві в понеділок, 1 червня, поліція затримала чоловіка, який повідомив, що має вибухівку, та погрожував підірвати міст Метро. Про це інформує патрульна поліція України. Раніше правоохоронці перекрили рух мостом у зв'язку з повідомленням про мінування.

Переговори з чоловіком, який погрожував підірвати міст проводив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, чоловік зателефонував на номер 102 та заявив, що в нього є вибухівка і він хоче підірвати міст Метро.

Як виявилося, у затриманого чоловіка не було вибухового пристрою та чітких вимог. "У нього було незв'язне мовлення, якихось певних вимог не було, тому, коли була можливість, коли його відволікли, спрацював спецпідрозділ, його було затримано", - повідомив Крищенко. За його словами, після огляду предмета, яким чоловік погрожував підірвати міст, виявилося, що це був муляж із землею.

Поліція відкрила кримінальне провадження за цією подією за статтею "неправдиве повідомлення про мінування". Проводиться слідство.