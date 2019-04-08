У Києві затримали двох осіб за провокацію під офісом Зеленського

У Києві поліція у вівторок, 9 квітня, затримала двох осіб за спробу спровокувати бійку під час акції біля офісу кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Столична поліція повідомила, що двоє невідомих підійшли до учасників акції, які тримали в руках плакати, пошкодили плакати і почали бійку. Правоохоронці відтіснили їх і доставили в управління поліції.

Після проведення першочергової перевірки і надання пояснень діям чоловіків буде дано правову оцінку, повідомила прес-служба поліції. На затриманих чоловіків складено адміністративні матеріали за статтею щодо дрібного хуліганства.

Раніше у штабі Зеленського заявили, що під їхнім офісом невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями. За даними штабу, людей на цей захід збирали по вищих навчальних закладах Києва.

Водночас, у прес-службі Київської міської державної адміністрації повідомили, що були заздалегідь проінформовані про масові заходи в цьому місці, передає видання "Українська правда". Заявки на них були подані одразу вод трьох організацій: "Українського комітету по боротьбі з корупцією", "Спілки офіцерів України" та Всеукраїнської профспілки сфер комп'ютерної та інформаційної технологій.