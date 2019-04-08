 У Києві затримали двох осіб за провокацію під офісом Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

У Києві затримали двох осіб за провокацію під офісом Зеленського

Під час масового заходу біля офісу кандидата в президенти України Володимира Зеленського поліція затримала двох чоловіків, які намагались почати бійку.

Провокатори затримані за спробу влаштувати бійку

У Києві поліція у вівторок, 9 квітня, затримала двох осіб за спробу спровокувати бійку під час акції біля офісу кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Столична поліція повідомила, що двоє невідомих підійшли до учасників акції, які тримали в руках плакати, пошкодили плакати і почали бійку. Правоохоронці відтіснили їх і доставили в управління поліції.

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Після проведення першочергової перевірки і надання пояснень діям чоловіків буде дано правову оцінку, повідомила прес-служба поліції. На затриманих чоловіків складено адміністративні матеріали за статтею щодо дрібного хуліганства.

Раніше у штабі Зеленського заявили, що під їхнім офісом невідомі планують провести платний мітинг з можливими провокаціями. За даними штабу, людей на цей захід збирали по вищих навчальних закладах Києва.

Водночас, у прес-службі Київської міської державної адміністрації повідомили, що були заздалегідь проінформовані про масові заходи в цьому місці, передає видання "Українська правда". Заявки на них були подані одразу вод трьох організацій: "Українського комітету по боротьбі з корупцією", "Спілки офіцерів України" та Всеукраїнської профспілки сфер комп'ютерної та інформаційної технологій.

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