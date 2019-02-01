 У Києві затримали голову правління ″Укрексімбанку″ Олександра Гриценка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Києві затримали голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка

Банкіра Олександра Гриценка затримали за дорученням Генпрокуратури. Йому закидають легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом.

Олександр Гриценко очолює Укрексімбанк з 2014 року

Олександр Гриценко очолює "Укрексімбанк" з 2014 року

У Києві в суботу, 16 листопада, затримали голову правління державного "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Спочатку ЗМІ повідомили, що його було викрадено, однак прессекретарка Служби безпеки України Олена Гітлянська спростувала цю інформацію. "Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанк" не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України", - написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Своєю чергою членкиня наглядової ради "Укрексімбанку", радниця президента Володимира
Зеленського Вікторія Страхова також заперечила інформацію про викрадення Гриценка. "Нікого не викрадено. Зачекайте на офіційну заяву правоохоронних органів", - написала вона у Facebook.

DW.COM

Слідчі НАБУ заочно повідомили про підозру в справі "ВіЕйБі Банку" його ексвласнику Олегу Бахматюку й ексголові правління Денису Мальцеву. Крім того, суд уже обрав перші запобіжні заходи в цій справі. (13.11.2019)

Агробарон і ексбанкір Олег Бахматюк б'є на сполох через оголошення підозр у справі про розкрадання мільярдного кредиту НБУ посадовцями його "ВіЕйБі Банку". Поворот у цій справі пов'язаний зі зміною генпрокурора. (12.11.2019)

За даними СБУ, банкіра затримали у рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів за статтями Кримінального кодексу щодо створення злочинної організації, привласнення чи розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У СБУ уточнили, що Гриценка підозрюють у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича. Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий нібито вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів.

За словами Гітлянської, затримання Гриценка відбувалося в рамках чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Справу веде Генеральна прокуратура України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) кілька днів тому затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука, який раніше працював заступником гексолови Валерії Гонтаревої. Гонтарева назвала затримання Писарчука посиленням терору з боку влади. 

.

Дивитись відео 03:06

"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)

Аудіо й відео до теми

"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)  

Також за темою

Ukraine Generalstaatsanwalt Juri Luzenko

ГПУ не оскаржуватиме вирок Януковичу в справі про держзраду - Луценко 01.02.2019

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура України не буде оскаржувати вирок екс-президенту Віктору Януковичу в справі про держзраду, а хоче натомість сконцентруватися на доведенні інших злочинів, які вона йому закидає.

Ukraine Training von speziellen Einheiten des SBU

В СБУ закидають керівнику "РИА Новости-Украина" підривну діяльність 15.05.2018

За даними СБУ, керівник "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський отримував завдання від Москви щодо підривної інформдіяльністі в Україні. У МВС не виключають затримань у справі.

Nationales Anti-Korruptions Büro der Ukraine NABU in Kiew

НАБУ: ГПУ повідомила про підозру ще двом працівникам бюро 05.12.2017

Генпрокуратура України інкримінує двом співробітникам НАБУ надання неправомірної вигоди службовій особі та провокацію підкупу, повідомили у бюро.

Реклама

Докладно

Іранське суспільство здебільшого негативно ставить до полігамії

Багатоженство як допомога: баталії в Ірані довкола полігамії

В Ірані вирує дискусія щодо полігамії, яка традиційно в іранському суспільстві засуджується.  

Закон передбачає створення незалежного від Нафтогазу оператора ГТС

Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу"

Президент України підписав закон про відокремлення діяльності з транспортування газу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  