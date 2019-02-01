У Києві затримали голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка

У Києві в суботу, 16 листопада, затримали голову правління державного "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Спочатку ЗМІ повідомили, що його було викрадено, однак прессекретарка Служби безпеки України Олена Гітлянська спростувала цю інформацію. "Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанк" не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України", - написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Своєю чергою членкиня наглядової ради "Укрексімбанку", радниця президента Володимира

Зеленського Вікторія Страхова також заперечила інформацію про викрадення Гриценка. "Нікого не викрадено. Зачекайте на офіційну заяву правоохоронних органів", - написала вона у Facebook.

За даними СБУ, банкіра затримали у рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів за статтями Кримінального кодексу щодо створення злочинної організації, привласнення чи розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У СБУ уточнили, що Гриценка підозрюють у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича. Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий нібито вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів.

За словами Гітлянської, затримання Гриценка відбувалося в рамках чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Справу веде Генеральна прокуратура України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) кілька днів тому затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука, який раніше працював заступником гексолови Валерії Гонтаревої. Гонтарева назвала затримання Писарчука посиленням терору з боку влади.

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