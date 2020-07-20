 У Києві загинула працівниця посольства США - поліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2020

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Новини

У Києві загинула працівниця посольства США - поліція

Жінку знайшли в непритомному стані з травмою голови. Вона померла в лікарні, повідомила поліція Києва.

Прапори США та України

Поліція Києва з'ясовує обставини, що призвели до смерті працівниці посольства США. Жінку в непритомному стані з травмою голови знайшли перехожі у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій у Шевченківському районі столиці.

Постраждалу госпіталізували. Вона померла в лікарні. Під час огляду речей виявлено посвідчення співробітниці посольства США. Правоохоронці на місці події з'ясовують обставини інциденту і проводять слідчі дії, повідомила поліція Києва на своїй сторінці у Facebook у середу, 30 вересня.

"У результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки", - вказано в дописі.

Посольство США в Києві поки що не коментувало цю інформацію.

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