У Києві відреагували на санкції РФ проти Данілова і Кулеби

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов прокоментував запровадження напередодні урядом Росії персональних санкцій проти нього. Коментар щодо цього Данілов опублікував у суботу, 21 серпня, на своїй Facebook-сторінці.

Секретар РНБО назвав запровадження Кремлем санкцій "найкращим подарунком до 30-річчя незалежності України". "Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави. Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності "русского мира" і його агентів впливу в українському житті", - заявив Данілов.

Кулеба каже, що російські санкції його не зупинять

Запровадження російських обмежувальних заходів прокоментував також і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У дописі в соцмережі Twitter Кулеба зазначив, що Росія "помстилася" йому за "Кримську платформу". "Але нас це не зупинить. Крим - це Україна", - заявив український урядовець.

Уряд РФ постановою від 20 серпня 2021 року розширив так званий "список санкцій" від 1 листопада 2018 року. До розширеного переліку фізичних осіб, щодо яких запроваджують спеціальні економічні заходи, додано також секретаря РНБО України Олексія Данілова і главу МЗС України Дмитра Кулебу. Усього в оновленому переліку осіб, на яких поширюються санкції, містяться 922 прізвища, зазначає агентство "РИА Новости". Востаннє список розширювали у грудні минулого року, тоді в ньому налічувалося 849 прізвищ. Росія запровадила спеціальні економічні заходи проти українських фізичних і юридичних осіб у листопаді 2018 року.

Як повідомлялося, РНБО у п'ятницю, 20 серпня, запровадила санкціїпроти громадян РФ за причетність до переслідування людей в анексованому Росією Криму, а також проти низки зареєстрованих на непідконтрольних Києву територіях ЗМІ. "У цьому рішенні є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті судді, які судять незаконно громадян України, це генералітет і служби розвідки РФ, це ЗМІ, які зареєстровані в Криму, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - пояснив Данілов на брифінгу 20 серпня.