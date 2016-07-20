 У Києві відкрили меморіал Павла Шеремета на місці його загибелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2020

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Новини

У Києві відкрили меморіал Павла Шеремета на місці його загибелі

У Києві на четверті роковини загибелі Павла Шеремета відкрили меморіал на його честь. Він знаходиться у центрі міста, де загинув журналіст.

Журналіст Павло Шеремет

Журналіст Павло Шеремет

У Києві у понеділок, 20 липня, відкрили меморіал на честь загиблого журналіста Павла Шеремета. Меморіал знаходиться на вулиці Івана Франка - на місці загибелі Шеремета.

Він зроблений у вигляді білого аркуша паперу з ім'ям та прізвищем убитого журналіста і написом унизу "На цьому місці 20 липня 2016 року загинув журналіст". Автор пам'ятного знака - український художник, скульптор Назар Білик, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

На відкриття зібралися кілька десятків людей, зокрема друзі і колеги Шеремета, а також співробітники ЗМІ.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський написав у Facebook, що "справа Павла Шеремета перебуває під пильною увагою та контролем всього українського суспільства". Він наголосив, що "обов'язок держави та правоохоронних органів - зробити все, щоб у суді українці та весь цивілізований світ побачили справжніх убивць Павла Шеремета. А згодом - справжніх організаторів і замовників цього злочину".

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Вбивство Шеремета

Нагадаємо, що 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано автомобіль керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху.

12 грудня 2019 року поліція провела обшуки і повідомила про підозру низці осіб. Того самого дня відбувся брифінг у справі Шеремета за участі керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому хірургу Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, усіх їх затримано.

Подружжя Владислав та Інна Грищенки, також учасники АТО, були затримані в іншій справі, але проходять і у справі щодо вбивства Шеремета. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня.

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1 червня міністерство внутрішніх справ України повідомило, що копії матеріалів досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета підготовлено всім підозрюваним і їхнім захисникам. 

Дивитись відео 02:30

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Відомі українські журналісти про наслідки вбивства Павла Шеремета (21.07.2016)

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15 годин тривало засідання суду в Києві задля обрання запобіжних заходів підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. Що пред'являли прокурори, які контраргументи наводив захист і що ухвалив суд - у репортажі DW. (14.12.2019)  

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