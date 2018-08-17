 У Києві відбулися перші тренування військових до параду на День незалежності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

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Новини

У Києві відбулися перші тренування військових до параду на День незалежності

В центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня незалежності, в якому взяли участь 24 парадних військових розрахунків. На парад до України завітають представники 18 країн, повідомив міністр оборони.

Парад на День незалежності України 24 серпня 2017 року

Парад на День незалежності України 24 серпня 2017 року

У центрі Києва ввечері у суботу, 18 серпня, відбулося перше вечірнє тренування військових для участі в параді з нагоди Дня незалежності України та 100-ї річниці відродження Української Державності. Репетиція проходила за участю міністра оборони України Степана Полторака і всіх 24 парадних військових розрахунків, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Зокрема, участь в репетиції взяв окремий розрахунок жінок-військовослужбовців Збройних сил України, які вперше візьмуть участь в параді,

DW.COM

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На День незалежності України центром Києва пройдуть понад чотири тисячі військових та продемонструють нову техніку. На параді військові вперше вітатимуться "Слава Україні!" та "Героям слава!". (07.08.2018)

Полторак вітав кожен розрахунок фразою "Слава Україні!", військові відповідали "Героям Слава!". Нагадаємо, цього року вперше було вирішено замінити вітання на параді.

Степан Полторак повідомив, що у параді візьмуть участь представники 18 іноземних держав. "Днями ми очікуємо прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які візьмуть участь у параді", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, в параді з нагоди Дня незалежності цього року візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки. Будуть продемонстровані нові зразки озброєння і техніки, які вже прийняті на озброєння і ті, які проходять державні випробування.

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Чому НАТО вперше на параді до Дня Незалежності? (24.08.2017)

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Чому НАТО вперше на параді до Дня Незалежності? (24.08.2017)  

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