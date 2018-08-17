У Києві відбулися перші тренування військових до параду на День незалежності

У центрі Києва ввечері у суботу, 18 серпня, відбулося перше вечірнє тренування військових для участі в параді з нагоди Дня незалежності України та 100-ї річниці відродження Української Державності. Репетиція проходила за участю міністра оборони України Степана Полторака і всіх 24 парадних військових розрахунків, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Зокрема, участь в репетиції взяв окремий розрахунок жінок-військовослужбовців Збройних сил України, які вперше візьмуть участь в параді,

Полторак вітав кожен розрахунок фразою "Слава Україні!", військові відповідали "Героям Слава!". Нагадаємо, цього року вперше було вирішено замінити вітання на параді.

Степан Полторак повідомив, що у параді візьмуть участь представники 18 іноземних держав. "Днями ми очікуємо прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які візьмуть участь у параді", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, в параді з нагоди Дня незалежності цього року візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки. Будуть продемонстровані нові зразки озброєння і техніки, які вже прийняті на озброєння і ті, які проходять державні випробування.