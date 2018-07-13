У Києві відбулися заворушення біля антикорупційних органів

Біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Києві у вівторок, 17 липня, відбулось кілька акцій. Організатором акції "Холодницький, пакуй рюкзак на вихід" була громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК), яка вимагала відставки головного антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Одночасно під САП проводив акцію голова Соціалістичної партії Ілля Ківа з однодумцями, які навпаки вимагали продовження роботи Холодницького. Вони закликали прокурора розслідувати факти корупції серед оточення президента Петра Порошенка та щодо нього самого.

Ще до початку акції невідомі облили зеленкою голову правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна. У лікарні в нього було діагностовано хімічні опіки очей. ЦПК вимагає провести розслідування цього інциденту.

Тим часом неспокійно було і в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Кілька людей, які прийшли на мітинг за відставку директора Бюро Артема Ситника, виламали двері громадської приймальні та увірвалися до приміщень бюро, де почали трощити меблі. Вони не змогли потрапити до кабінетів, оскільки в коридорах були опущені металеві ролети, повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерело.

Директор НАБУ Артем Ситник пов'язує безлад, влаштований невідомими в бюро, з наближенням засіданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з розгляду дисциплінарної скарги щодо керівника САП Назара Холодницького, повідомило агентство "Українські новини".