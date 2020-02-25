 У Києві визначилися з місцями госпіталізації хворих на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

У Києві визначилися з місцями госпіталізації хворих на коронавірус

У разі потреби пацієнтів із коронавірусом розміщуватимуть у сімох інфекційних відділеннях лікарень Києва, повідомив мер столиці України Віталій Кличко.

Віталій Кличко

Віталій Кличко запевнив, що українська столиця вживає всіх необхідних заходів для протистояння коронавірусу

У Києві визначено сім інфекційних відділень для госпіталізації в разі потреби пацієнтів із коронавірусом. Про це в п'ятницю, 28 лютого, заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час тренінгу з виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних дій.

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Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано на півночі Німеччини. У Гамбурзі захворів співробітник клініки, який нещодавно повернувся з Італії. У Китаї ж кількість нових випадків зараження скорочується. (28.02.2020)

Лише протягом останніх двох днів коронавірус був зафіксованих у дев'яти нових країнах світу. (27.02.2020)

Чотири випадки зараження коронавірусом у громадян України зафіксовано в Японії, ще один випадок - у Італії. На території України підтверджених випадків захворювання поки немає, запевняють у міністерстві охорони здоров'я. (28.02.2020)

"У столиці визначено сім баз для розміщення осіб, у яких можуть виявити коронавірус. Три з них для дорослих, три - для дітей і спеціальна база для вагітних. Це відділення в Олександрівській лікарні, Київській міській лікарні №4, Київській міській лікарні №9, міських дитячих клінічних лікарнях №1 і №2, дитячій інфекційній лікарні, Київському центрі репродуктивної та перинатальної медицини", - сказав Кличко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Усі перелічені заклади мають "необхідний запас засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів, необхідних для надання медичної допомоги", запевнив мер.

"Загалом є 500 ліжок, з них для дорослих - 237, для дітей - 200, решта для вагітних. У структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів, заклади забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів", - додав Кличко. За його словами, в столиці також сформовані дві спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги для транспортування хворих. Нині тривають навчання для персоналу, а на випадок загострення епідемічної ситуації для госпіталізації хворих визначили додаткові медзаклади, заспокоїв міський голова Києва.

Як повідомлялося, поки що в Україні офіційно не підтверджено жодного випадку коронавірусу. Водночас за межами України коронавірусом заразилося п'ятеро громадян України.

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


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