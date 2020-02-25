У Києві визначилися з місцями госпіталізації хворих на коронавірус

У Києві визначено сім інфекційних відділень для госпіталізації в разі потреби пацієнтів із коронавірусом. Про це в п'ятницю, 28 лютого, заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час тренінгу з виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних дій.

"У столиці визначено сім баз для розміщення осіб, у яких можуть виявити коронавірус. Три з них для дорослих, три - для дітей і спеціальна база для вагітних. Це відділення в Олександрівській лікарні, Київській міській лікарні №4, Київській міській лікарні №9, міських дитячих клінічних лікарнях №1 і №2, дитячій інфекційній лікарні, Київському центрі репродуктивної та перинатальної медицини", - сказав Кличко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Усі перелічені заклади мають "необхідний запас засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів, дезінфекційних засобів, необхідних для надання медичної допомоги", запевнив мер.

"Загалом є 500 ліжок, з них для дорослих - 237, для дітей - 200, решта для вагітних. У структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів, заклади забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів", - додав Кличко. За його словами, в столиці також сформовані дві спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги для транспортування хворих. Нині тривають навчання для персоналу, а на випадок загострення епідемічної ситуації для госпіталізації хворих визначили додаткові медзаклади, заспокоїв міський голова Києва.

Як повідомлялося, поки що в Україні офіційно не підтверджено жодного випадку коронавірусу. Водночас за межами України коронавірусом заразилося п'ятеро громадян України.